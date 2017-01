Osztrák jégkorongliga – Ocskay: tíz élet-halál mérkőzés vár ránk a középszakaszban

A szerdai székesfehérvári sajtótájékoztatón Ocskay Gábor hangsúlyozta, hogy az alapszakasz 44 mérkőzése “leginkább hullámvasutazásra emlékeztetett”. A csapat pont nélkül kezdi a középszakaszt, ahol a rá váró tíz találkozón kell biztosítania helyét a rájátszásban – tette hozzá.

Megjegyezte, hogy a Fehérvár két éve hasonló helyzetből harcolta ki a rájátszást, de ehhez most minden poszton olyan játékot kell produkálni, amit “a közönség nem nagyon látott még idén”. Úgy vélte, érdemi előrelépést csak kiváló emberelőnyös és emberhátrányos teljesítménnyel, valamint nagyobb fegyelmezettséggel lehet elérni.

Benoit Laporte vezetőedző szerint sokáig reális volt a 6-8. hely megszerzése, főként a decemberi jó szereplés idején, de az alapszakasz végi mélyrepüléssel mindez meghiúsult.

Kijelentette, hogy az együttes bárkit képes legyőzni, ezért ezzel a mentalitással vágnak neki a középszakasznak. Leginkább az emberelőnyös helyzetekben kell javulni, amin sokat dolgoznak – tette hozzá.

A francia-kanadai tréner érzelmileg túlfűtött, pörgős meccseket vár a következő hetekben és bízik abban, hogy a rájuk nehezedő nyomást jól kezelve elérhetik az alsóházi első két hely egyikét, ami rájátszást jelentene. Kérdésre elmondta: hat győzelemmel lehet esélyük a playoffra, hét sikernek biztosan elégnek kell lennie a rájátszásba jutáshoz.

Kóger Dániel szerint túl kell lépniük az utolsó négy alapszakasz-találkozón, a tízmeccses szériában pedig meccsről meccsre maximális koncentrációra lesz szükségük. Úgy vélte, a többi csapat nem jobb náluk, ha ők a legjobb teljesítményüket nyújtják a jégen.

Andrew Sarauer csapatkapitány a klubnál töltött első évéhez hasonlította a mostanit, akkor is a középszakaszból sikerült playoffba jutniuk. Mint mondta, jobb lett volna bónuszpontokkal kezdeni a középszakaszt, de csapatként egymásért küzdve bármit elérhetnek.

Gál Péter Pál a klub menedzsmentjének tagja elmondta, hogy a klubvezetés már most igyekszik lerakni a következő szezon gazdasági alapjait. A város, mint a csapat legnagyobb támogatója idén is minden segítséget megadott ahhoz, hogy sikeresek legyenek – tette hozzá. Jelezte, hogy elkezdődtek a várossal a tárgyalások a következő évi támogatásról, jó irányba haladnak, Székesfehérvár továbbra is teljes mellszélességgel a klub mögött áll.

A Fehérvár a 11. helyen zárta az alapszakaszt. Az alsóházból a hat csapat oda-visszavágós mérkőzései után a két legjobb jut a rájátszásba.

