Öt napig csak a bérletesek vehetnek VIDOR-jegyet

A versenyprogram előadásai ezúttal is a magyar színházművészet kiváló műhelyeiből érkeznek: jelen lesz többek között a budapesti Vígszínház és a Nemzeti Színház társulata, de az Orlai Produkciós Iroda, a Nézőművészeti Kft. és a Játékszín is képviselteti magát. Kiemelkedő színész egyéniségeket láthatunk, mások mellett Kern Andrást, Jordán Tamást, Őze Áront, Trokán Pétert, Trill Zsoltot, Hernádi Juditot, Kovács Patríciát és Tóth Ildikót, de a rendezők között is ismerős nevekkel találkozunk: Verebes Istvánéval, Hargitai Ivánéval, Bagó Bertalanéval.

Az előadásokat az idén is hattagú zsűri értékeli, a grémium elnöke a Kossuth-díjas Benedek Miklós lesz. A kiváló színész telefonon jelentkezett be a sajtótájékoztatóra és elmondta: megtiszteltetés számára, hogy egy ilyen rangos fesztivál zsűrielnöke lehet, és már most biztos abban, hogy nagyon nehéz dolguk lesz, amikor a legjobb produkciókat kell kiválasztaniuk. Ezúttal a Móricz Zsigmond Színház egy művésze, Széles Zita is zsűritag lesz. A színésznő úgy fogalmazott: eddig minden évben igyekezett megnézni a Nyíregyházára érkező társulatokat, a fesztivált gyorstalpaló színészmesterség-képző tanfolyamnak fogja fel, ahol sokat tanulhat a kollégáitól, de megpróbál majd elvonatkoztatni a szakmájától és egyszerű nézőként tekinteni a darabokra, élményekre várva.

Megköszönik a hűséget

Kirják Róbert elmondta: szeretnék megköszönni bérletes nézőik hűségét, ezért nekik elővásárlási lehetőséget biztosítanak. A bérletesek a színházi versenyprogram darabjaira július 17-21. között kizárólag személyesen, a bérletek felmutatásával vásárolhatnak jegyet, limitált számban (előadásonként maximum kettő, összesen legfeljebb négy jegyet). Ők egy-egy nagyszínpadi előadásra legfeljebb nyolcvan (a kamarában maximum harminc) jegyet vásárolhatnak, a többi színházkedvelő július 24-étől vásárolhat belépőt a jegyirodában munkanapokon 9–17 óra között.

Előadások

Nagyszínpad

Augusztus 25., 19 óra: Rák Jóska, dán királyfi, fsz.: Őze Áron, Pataki Ferenc

Augusztus 26., 19 óra: Fodrásznő, fsz.: Szűcs Nelli, Trill Zsolt, Tóth László

Augusztus 27., 19 óra: Szentivánéji szexkomédia, fsz.: Hegyi Barbara, Kern András, Seress Zoltán

Augusztus 28., 19 óra: Kutyaharapás, fsz.: Mucsi Zoltán, Fodor Tamás

Augusztus 29., 19 óra: Kaviár és lencse, fsz.: Nemcsák Károly, Szulák Andrea, Sára Bernadette

Augusztus 30., 19 óra: Kölcsönlakás, fsz.: Dobó Kata, Szulák Andrea, Erdélyi Tímea

Augusztus 31., 19 óra: Pesti barokk, fsz.: Kern András, Szabó Kimmel Tamás, Schruff Milán

Szeptember 1., 19 óra: A Herner Ferike faterja, fsz.: Kádas József, Krisztik Csaba, Tűzkő Sándor

Szeptember 2. , 19 óra: Hazudj inkább, kedvesem! fsz.: Szamosi Zsófia, Marton Róbert

Krúdy Kamaraszínpad

Augusztus 25., 19 és 22 óra: Szülői értekezlet, fsz.: Stefanovits Angéla, Urbanovits Krisztina, Végh Zsolt

Augusztus 26., 18 és 22 óra: Szájon lőtt tigris, fsz.: Olt Tamás

Augusztus 27., 18 és 22 óra: Helpern és Johnson, fsz.: Székhelyi József, Trokán Péter

Augusztus 28., 18 és 22 óra: A nadrág, fsz.: Kerekes József, Gubík Ági, Marton Róbert

Augusztus 29., 18 és 22 óra: Salamin király szorong, fsz.: Jordán Tamás, Hernádi Judit

Augusztus 30., 18 és 22 óra: Bocs, félrement, fsz.: Schruff Milán, Kovács Patrícia, Mészáros Máté

Augusztus 31., 18 és 22 óra: Fear the szaknévsor, fsz.: Bánki Gergely, Sipos Vera

Szeptember 1. 18 és 22 óra: Illúziók, fsz.: Hirtling István, Varga Mária, Tóth Ildikó, Debreczeny Csaba

Szeptember 2. 17 és 22 óra: Valami csaj(ok), fsz.: Pokorny Lia, Őze Áron

VISSZA A KEZDŐOLDALRA