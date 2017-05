Ötcsillagos minősítést kapott az Aquarius Élmény- és Parkfürdő

– Hét éve, 2010-ben határoztunk arról, hogy a turizmusnak kiemelt szerepet kell betöltenie Nyíregyháza életében. Ehhez az elképzeléshez szorosan kapcsolódott a város fürdőinek felújítása, illetve a hiányzó fürdőszakmai minősítések megszerzése. A folyamatos és tudatos fejlesztés a négycsillagos szálloda építésének elkezdése után újabb komoly szakmai sikert hozott – mondta szerdán dr. Kovács Ferenc, a megyeszékhely polgármestere.

Az elért minősítés igen magas színvonalról tesz bizonyságot.” Dr. Podlovics Roland

Félezerből csak négy

A Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. vezérigazgatója, dr. Podlovics Roland pedig örömmel számolt be arról, hogy a Magyar Fürdőszövetség minősítő bizottsága az Aquarius Élményfürdőt élményfürdő kategóriában, a Parkfürdőt strandfürdő kategóriában, az Aquarius Fürdőgyógyászatot gyógyfürdő kategóriában ötcsillagos besorolásra javasolta. A bíráló bizottság jóváhagyásával a Magyar Fürdőszövetség mint a védjegy birtokosa a Sóstó–Gyógyfürdők Zrt.-vel védjegyhasználati szerződést kötött és május 11-én, Miskolctapolcán megtartott közgyűlésén a Nemzeti Védjegy Tanúsítványokat át is vették.

– Az elért minősítés különösen magas színvonalról tesz bizonyságot, mivel az említett három kategóriában mindeddig a Magyarországon működő 550 fürdőből 4 fürdő rendelkezett mindhárom kategóriában egyszerre ötcsillagos minősítéssel – utalt a tanúsítványok fontosságára a vezérigazgató, hozzátéve: az elért cím további erőfeszítéseket kíván, illetve a meglévő infrastruktúra folyamatos fejlesztését és ápolását, mert a védjegyet 5 évig birtokolhatja a kedvezményezett.

Tíz éven aluliaknak most ingyen

– A gyermeknapi hétvégén, május 27-én, szombaton nyit az Aquarius Élmény- és Parkfürdő. Szombaton és vasárnap a 10 év alatti fürdőzők ingyen vehetik igénybe fürdőszolgáltatásainkat, a gyermekek lakcímkártyáját, melyen a születési idő is szerepel, a pénztárnál be kell mutatni. Az idén január 1-jétől bevezetett áraink maradnak érvényben a szezonban is, emelés nem lesz – említette a közelgő nyitással kapcsolatban dr. Podlovics Roland. – A szombati nyitónapon ingyenes búvárkodási lehetőség várja a családokat, a nagyobbaknak pedig egészségügyi szűréseket és szaktanácsadást biztosítunk, vasárnap ingyenes csillámtetoválás és bábszínház, valamint az oly közkedvelt aqua-zumba és aqua-torna szolgáltatásaink is elérhetők lesznek.

Programkínálat

A szezonban június közepétől minden vasárnap ingyenes bábszínházi előadások várják a gyermekes családokat.

Éjszakai fürdőzés: minden szerdán és pénteken, június közepétől.

Június 30 – július 1.: VI. SóstóFeszt – Tófürdő

Július 9.: RC RG65 – Modellvitorlás verseny – Csónakázó tó

Július 15.: II. Sóstói Sárkányhajó Fesztivál és Barkácsbogrács Amatőr Főzőverseny

Július 13-16.: „VI. Sóstó- Gyógyfürdők Zrt. – Nyíregyházi Sportcentrum Országos Strandfoci Bajnokság a Fatum Property kupáért”

Augusztus 4-6.: VI. SóstóSerFeszt – Krúdy Sétány

