Öttusa Eb – Érmekért utaznak a magyarok Minszkbe

A válogatottat hosszú idő után először irányítja világversenyen két szövetségi kapitány, a januárban kinevezett Martinek János és Kállai Ákos.

A férfiaknál Demeter Bence, Kasza Róbert, Marosi Ádám, Demeter Gergely, Harangozó Bence és Tomaschof Soma, a nőknél Kovács Sarolta, Alekszejev Tamara, Földházi Zsófia, Zs. Tóth Anna és Simon Sarolta jut szerephez az Eb-n.

A világkupaidény során több jó magyar eredmény született. Demeter Bence győzött Los Angelesben, majd ezüstérmes lett a kecskeméti versenyen, és Kaszának is volt élcsoportos helyezése, aztán megnyerte az országos bajnokságot. A nőknél a tavaly egyéniben világbajnok Kovács, valamint a válogatottal szintén vb-aranyérmes Alekszejev szerepelt meggyőzően a vk-sorozatban – utóbbi megnyerte széria döntőjét -, a bajnokságon pedig az első, illetve második helyen végeztek.

A válogatott két alapembere, Marosi és Földházi viszont keveset versenyzett. Előbbi az idény elejét kihagyta, mert az olimpia után későn kezdte el a felkészülést, majd lovasbalesetet szenvedett, megsérült a combközelítő izma és a dereka. Ezért a bő hónapja rendezett ob-n mérethette meg magát először, ott harmadik lett és teljesítményével meggyőzte a kapitányt. Ugyancsak a bajnokságon versenyzett először sérüléséből felépülve Földházi, aki Kállai Ákos, a női válogatott kapitánya szerint a látottak alapján versenyzésre alkalmas állapotban van.

“Ha kijön a csapatnak a lépés, és valahol a közvetlen élcsoportban végez, akkor az nagy valószínűséggel azt feltételezi, hogy egyéniben is lesz érmünk” – mondta az MTI érdeklődésére Martinek János.

A szakvezető szerint Demeter Gergely számára egyelőre az lehet a cél, hogy beleerősödjön a felnőtt mezőnybe, a másik három magyar induló közül viszont bármelyik lehet dobogós is.

“Hogy ki és milyen érmet nyerhet, azt persze nehéz lenne megmondani, már csak azért is, mert mindhármójuknak voltak gondjai az idény során” – emlékeztetett arra, hogy Marosinak sérülés miatt az Eb még csak a második versenye lesz idén, Kaszának vírusos fertőzés miatt a világkupadöntőt kellett menet közben feladnia, Demeter Bencének pedig a csípője nincs mindig rendben.

Utalt arra, hogy tavaly a riói nyári játékok miatt nem készült a válogatott külön az Eb-re, és a csapat összeállítását is befolyásolta az olimpia közelsége, most viszont – a világbajnokság előtt egy hónappal – kilencven százalékos állapotban kell lenniük a versenyzőknek. Egy éve a férfiak Kasza révén egy ezüstérmet szereztek.

“Csapatot szeretnék látni, amelyben a versenyzők örülnek egymás sikereinek, képesek biztatni a társaikat” – hangsúlyozta Kállai Ákos.

Ezzel kapcsolatban friss élményét is megosztotta az MTI-vel. Mint mondta a franciaországi edzőtáborozás során azt látta, hogy a hazaiak az edzéseken is egymásnak szurkoltak, nagyobb teljesítményre buzdították a másikat, amikor ők éppen pihentek. Úgy vélte, ez is szerepet játszhat abban, hogy a franciák a nemzetközi mezőnyben jó futóknak számítanak.

Az esélyeket illetően kiemelte, hogy a hagyományos versenyben indulók közül a három tapasztalt versenyző, Kovács, Földházi és Alekszejev már nyert aranyérmet kiemelt versenyen.

“Azt várom, hogy a csapat legyen versenyben az aranyéremért” – mondta, hozzátéve, hogy a női váltó és a vegyes váltó is erős, akár érmet is nyerhet.

A hagyományos csapatversenyben idéntől már nem kell előre megadni az összeállítást, az országonkénti lehetséges négy indulóból a három legjobb eredményét veszik számításba.

A magyar csapat:

férfiak:

hagyományos verseny: Demeter Bence, Kasza Róbert, Marosi Ádám, Demeter Gergely

váltó: Harangozó Bence, Tomaschof Soma

nők:

hagyományos verseny: Kovács Sarolta, Alekszejev Tamara, Földházi Zsófia, Zs. Tóth Anna

váltó: Alekszejev Tamara, Simon Sarolta

vegyes váltó: Kovács Sarolta, Kasza Róbert

A program:

július 18., kedd – női váltó

július 19., szerda – férfi váltó

július 20., csütörtök – női selejtező

július 21., péntek – férfi selejtező

július 22., szombat – női döntő

július 23., vasárnap – férfi döntő

július 24., hétfő – vegyes váltó

– MTI-

VISSZA A KEZDŐOLDALRA