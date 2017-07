Óvatosan a kísértéssel

Ezért szerintem nem lehet teljesen nyugodt az a szülő, aki elengedi a csemetéjét a tömegkultúra ezernyi veszélyt rejtő dzsungelébe. De még nem vesztettem el a hitemet abban, hogy a fiatalok többsége napjainkban is tud vigyázni magára, bár kétségtelenül egyre nagyobb azoknak a száma, akik mindennek ellen tudnak állni, csak a kísértésnek nem. Az utóbbiak fölött se török mindjárt pálcát, mivel a fiatalság nagyrészt a szabályok áthágásáról, a gátlások levetkőzéséről s a határok feszegetéséről szól. Sokkal inkább a szülők felelősségét hangsúlyoznám, mert ha ők nem tanították mértékletességre a gyerekeiket, akkor sajnos azokkal bármi megeshet.

Szerencsére az én gyerekeim nem nagyon jártak fesztiválokra, s holmi mesterségesen gerjesztett élvezetekkel se lehetett bűnre csábítani őket. Ma pedig, felnőttként, még inkább tisztában vannak vele, hol a határ. Ugyanakkor nem is fiatal, aki soha nem töltötte túl az alkoholt vagy nem éhezett a szerelemre, amikor egy vegyes nemű csődületben kicsit felszaporodtak a vegyértékek. Még jól emlékszem, amikor 17 éves koromban, egy NDK-s építőtáborban hol itt, hol ott ugrottak ki a szilaj magyar legények alól a fényre szemérmesedő német csajok, ha véletlenül rájuk kapcsolták a villanyt a barakkban. S csak úgy vedeltük az 5 márkás sört literszámra, pláne ha esténként felharsant mellé a diszkózene. Aztán lett barátnőnk a hazaútra is, de soha nem követtünk el helyrehozhatatlan hibákat. Azt kívánom, így örüljön az életnek s a jó buliknak a mai ifjúság is!

– Matyasovszki József –

