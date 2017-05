Oviolimpia Tiszadadán érdekes feladatokkal

A vendéglátókon kívül eljöttek a környező települések csapatai is, hogy összemérjék felkészültségüket a 10 versenyszámból álló megmérettetésen. A Tiszavasváriból, Tiszalökről és Tiszanagyfaluból érkezett ovisok rollerezésben, páros futásban, labdaterelésben, zsákban futásban, talicskázásban is versengtek, de kemény harcot vívtak a százlábú és pókjárás versenyszámokban is.

Ebben az évben már tizenhatodik alkalommal rendezték meg ezt versenyt a fiatalok számára – tudtuk meg Berencsi Mária nyugdíjas vezető óvónőtől, aki annak idején elindítója volt e nemes versengésnek. Végül a tiszanagyfalui csapat bizonyult a legjobbnak, megelőzve ezzel a házigazdák csapatát, míg a harmadik helyen a tiszadobiak végeztek. Az önkormányzat és vállalkozók jóvoltából ajándék és édesség volt a jutalom.

– Tarnai László –

