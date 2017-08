Óvjuk a gyerekek hallását!

Javában dübörög a nyári fesztiválszezon, a zenei és kulturális kínálat pedig a kisgyermekes családok kedvét is meghozza a kikapcsolódáshoz. A felhőtlen szórakozás közben érdemes odafigyelni a fiatalok és a kisgyermekek különösen érzékeny hallásának védelmére is, hiszen a szélsőségesen magas zaj maradandó halláskárosodást is okozhat.

– A legújabb tanulmányok szerint nyolcból egy gyermek valamilyen halláskárosodásban szenved. A kicsik hallása ugyanis különösen érzékeny a hangos zajokra. A hallászavarok viszont nemcsak érzékszervi problémát okoznak, hanem ezzel egy időben elmarad a gyerekek nyelvi fejlődése, tanulási képessége, illetve a szociális interakciók is korlátokba ütközhetnek – mondta dr. Fülöp Györgyi, a Czeizel Intézet fül-orr-gégész, audiológus szakorvosa. A nem épen halló gyermekeknél a fejlesztés esélye is kisebb, mielőbb megoldást kell keresni hallásuk rendezésére, hogy ne maradjanak el kortársaiktól és saját valós teljesítőképességeiktől.

Fülvédők, füldugók

Koncertek, autóversenyek és tűzijátékok idején külön oda kell figyelni arra, hogy a kicsik érzékeny hallása ne sérüljön.

– Egy átlagos koncerten a fülnek akár 110 dB-t kell elviselnie, míg a hallószervünk már a 104 dB feletti hangerőnél, akár másfél perc alatt is maradandó károsodást szenvedhet. Felnőttek esetén már 85 dB feletti zaj esetén javasolt a fül­védők, füldugók használata, például fűnyírógép, flex vagy láncfűrész használata közben. Gyerekeknél a nyári rendezvények során azt is figyelembe kell venni, hogy gyakran napokon át tartózkodnak zajos környezetben, így nincs esélye a fülnek a regenerálódásra. Sokszor tapasztalhatott bárki egy zajosabb koncert után néhány órán át tartó fülzúgást, ilyenkor kell egy nyugalmi, csendes periódus annak reményében, hogy a károsodás még visszafordítható – tette hozzá a szakértő, aki hangsúlyozta: itt is fontos lenne a prevenció, számos fülvédő már újszülöttkortól is használható. A gyermekkori károsító tényezők összeadódnak, idővel panaszt okozhatnak.

Nem jár fájdalommal

– A halláskárosodásnak sokszor hosszú időn át nincs feltétlenül tünete, ezért a rendszeres szűrővizsgálatok elengedhetetlenek. Különböző életkorban más-más módszert érdemes alkalmazni a gyermekeknél, ezek egy része objektív vizsgálat, ilyenkor nincs is szükség a gyermek visszajelzésére, a gép leméri a hallást. Valamennyi módszer nagy előnye, hogy egyáltalán nem jár fájdalommal, szülő jelenlétében, kis kooperációval, nyugodt körülmények között elvégezhető bármelyik vizsgálat – mondta a szakorvos.

Jelek, gyógyulási esélyek

Az időben felfedezett hallásprobléma és a korán megkezdett rehabilitáció nagyban segíti a halláscsökkent gyermekek gyógyulási esélyeit, nyelvi és szociális beilleszkedését. Megkésett beszédfejlődés, logopédiai problémák, tanulási nehézség esetén, vagy ha a gyermek sokszor visszakérdez, akkor mindenképp javasolt lenne egy kornak megfelelő, modern, műszeres hallásvizsgálat.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) felmérése szerint manapság a leggyakoribb érzékszervi károsodás a hallószervet érinti. Világszerte 275 millióan hallanak gyengébben a normálisként meghatározott szintnél, hazánkban a felnőttek 10 százaléka szenved valamilyen hallászavarban. Az állapot fő oka többnyire külső hatásokban keresendő, leg­gyakrabban a túl erős intenzitású zaj a felelős.

