Papp Klaudia világbajnoki ezüstérmes!

Úgy alakult, hogy az olaszokkal játszotta a világbajnoki negyeddöntőt a magyar női 3×3 válogatott, amelyben Papp Klaudia, a Nyíregyházi Kosársuli amatőr női NB I-es csapatának játékosa is helyet kapott. A Nantes-ben vívott mérkőzésnek pikantériát adott, hogy előző napon, „nagypályán” éppen a taljánok búcsúztatták a mieinket az Európa-bajnoki nyolcaddöntőben, drámai, 49–48-as véget érő csatában.

Ami azt illeti, a három a három elleni játék tíz perce alatt is csaknem született annyi pont. A Papp Klaudia által irányított magyar csapat 10–5-re is vezetett, ám az olaszok feljöttek 10–9-re, majd a vezetést is átvették. Az addig gólpasszokkal jeleskedő Dia 14–14-nél létfontosságú palánkos triplát dobott (az itt két pontot ér), és 16–14-es magyar vezetés után az ellenfélnek kellett szaladni az eredmény után, de már kevés idő volt hátra, a mieink végül 18–16-ra nyertek.

De mi volt ez ahhoz képest, amit az ukránok elleni elődöntőben átéltünk! Papp Klaudia ennek a meccsnek a jelentős részét is a pályán töltötte, a meccs azonban sehogyan sem akart eldőlni. A nyíregyházi irányító megint a végén szólt hozzá a meccshez szép betörés után szerzett kosarával, de Theodorán Alexandra elrontotta a meccslabdát. Legalábbis ekkor még azt hittük, merthogy maradt még egy másodperc, és Theodorán beleállt egy triplába, ami beesett. A bírók elsőre nem adták meg a kosarat, így jöhetett volna az egyik fél első két pontjáig tartó hosszabbítás, de a videobírózás során találtak egy olyan kameraállást, amikor látszott, hogy még a rendes játékidő letelte előtt elhagyta a kezét a labda. Nyertünk 15–13-ra, jöhetett a világbajnoki döntő a csoportbeli ellenfél, az akkor ellenünk 12–10-re győztes oroszok ellen.

A döntőben aztán kiderült, hogy a két legjobb csapat jutott el odáig, más kérdés, hogy a magyarok nem tudták megnehezíteni az oroszok dolgát, akik 19–12-re nyertek. A mieink azonban, Papp Klaudiával a soraikban világbajnoki ezüstérmet szereztek egy friss olimpiai sportágban. Bravó!

3×3 világbajnokság

Nők

Negyeddöntő: Magyarország–Olaszország 18–16, Oroszország–Csehország 22–13, Ukrajna–Svájc 13–9, Elődöntő: Magyarország–Ukrajna 15–13, Oroszország–Hollandia 21–9. A 3. helyért: Ukrajna–Hollandia 15–13. Döntő: Oroszország–Magyarország 19–12.

