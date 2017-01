Páratlan a versenydömping

Páratlan az idei évszám, ez pedig atlétikában annyit tesz, hogy hemzsegnek majd a világversenyek. A felnőtt világbajnokságon át az európai olimpiai fesztiválig teljes a paletta, és az elmúlt években az is megszokott volt, hogy ezeken szép számban képviseltetik magukat a nyíregyházi versenyzők is. Az „aranygeneráció” ugyan átlépte a felnőtt korosztály küszöbét, de közülük néhányan így is pályáznak az idei világeseményekre.

A hosszú idény a hétvégén beindul – a fedett pályás legalábbis. Éppen ez, valamint az idei tervek ismertetése adta az apropóját a csütörtökre összehívott tájékoztatónak. Az első megmérettetés a vasárnapi nyíregyházi serdülőverseny lesz, amely szokás szerint nyílt, tehát más korosztályok, így a felnőttek is elindulhatnak rajta.

– A Syma-csarnok felújítása miatt jelenleg a Nyíregyházi Egyetem atlétikai létesítménye az egyedüli, amely fedett, körbefutható pályával rendelkezik – mondta Vas László, az NYSC vezetőedzője, hozzátéve, hogy a munkakörülmények hamarosan tovább javulnak, hiszen kezdődnek a bontási, majd az építései munkálatok a Tiszavasvári úti atlétikai centrum megvalósítása kapcsán. – Versenyzőink a felkészülés egyharmadán már túljutottak, jöhetnek a megmérettetések, amelyek közül a vasárnapi lesz az első. A nevezési lista már most népes és még a helyszínen is lehet jelentkezni, a régióból minden jelentősebb klub képviselteti magát, de jönnek Budapestről, Kárpátaljáról és Kassáról is.

Vas László a szabadtéri szezonra is kitekintett, s az igen hosszú lesz. A nyitányt az áprilisi gyalogló országos bajnokság jelenti, a pálya ob-t már június elején megrendezik, és szeptemberben a csapatbajnoksággal zárul az idény – utóbbin a közös nyíregyházi-debreceni csapat a címvédő. A korosztályos és felnőtt világversenyekre többen is eséllyel pályáznak, de ami biztos: a gyalogló Helebrandt Máténak már szintje van a londoni világbajnokságra. Bakosi Péternek pedig a belgrádi fedett pályás Európa-bajnokságra.

– Péter fedett pályán kicsit később kezdi a versenyzést, mint szokta, így a hétvégi viadalt is kihagyja – mondta tanítványáról, egyben fiáról Bakosi Béla edző. – A szabadtéri világbajnokságra kétszázharminc centis szintet állapítottak meg, nem adjuk fel annak elérését, de a tajvani universiade elérhetőbbnek tűnik. Az ugrók közül Pál Robin nagyon keményen dolgozik, ő elérheti, hogy elsőszámú hármasugró legyen, és akkor helye lehet a csapat Európa-bajnokságon szereplő válogatottnak.

– Ezúttal kihagyjuk a dél-afrikai edzőtábort, bár nem gondoltuk, hogy ennyire kemény lesz a tél – vette át a szót Kerekes László, a dobó szakág edzője. – Bennünket érint majd leginkább az NYVSC-pályán kezdődő építkezés, de ígéretünk van arra, hogy edzhetünk a Wesselényi-szakközépiskolában. Tanítványaim közül az elit most lép át a felnőtt korosztályba, ahová a nemzetközi porondon még erősödniük kell, de itthon továbbra is számot tevő tényezők lehetnek. Márciusban dobó Európa-kupa lesz, két-három versenyzőm is pályázik a részvételre.

