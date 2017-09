Páratlan vízkincs Fehérgyarmat alatt

Magyarország bővelkedik a világ legdrágább kincsében, az ivóvízben – állítják sokan, közöttük ismert geológusok – azzal együtt, hogy nálunk is egyre gyakoribbak az aszályos időszakok. Legutóbb bizonyítva is láttuk mindezt, amikor elbeszélgethettünk Aranyosi Lászlóval. Az ELPUMPS Kft. ügyvezető igazgatóját éppen egy hete mutattuk be olvasóinknak, abból az apropóból, hogy városától kiérdemelte a díszpolgári címet. A beszélgetés során napvilágra került, hogy a sikeres vállalkozó nem csupán a szivattyúgyártásban találta meg élete legsikeresebb üzletét, de egy ideje az ásványvíz-palackozás gondolatával is kacérkodik.

Ilyen mennyiségű édesvízkészletet az angolok se láttak.” Aranyosi László

„Fúrjanak, engem nem zavar”

– Az ötlet, illetve a lehetőség véletlenül talált rám – adta közre a nem mindennapi történetet. – Egy angol-amerikai konzorcium megnyert egy földgázkutatási projektet a térségünkben a szegedi székhelyű Hungária Petrol Kft.-vel karöltve. Mindent szépen előkészítettek, kevésbé kötött talajt keresve megrengették a földet, s a véletlen úgy hozta, hogy éppen az én 5 hektáros földemen jelöltek ki egy fúrásra alkalmas pontot. Ez a terület itt fekszik Fehérgyarmat és Cégénydányád között. A cég vezérigazgatója felkeresett, hogy megegyezzünk, elmondta mit szeretnének, s megígérte: rendezik az okozott zöld-kárt. Valósággal elkerekedett a szeme, amikor közöltem vele, hogy fúrjanak nyugodtan, engem nem zavar. Korábban csak két ügyvéddel felvértezve álltak velük szóba, „zsíros” összegeket remélve. Én viszont arra gondoltam, hogy egy bizonyos mélységben minden az államé, majd eldöntik, hogy mi legyen a talált földgáz sorsa.

– Felállítottak egy hatalmas fúrótornyot, még gázkitörésgátlót is felszereltek. Lefúrtak egészen 1100 méterig, de gázt egy palackra valót sem találtak. Ivóvíz minőségű ásványvizet annál többet. Tudni kell, hogy egy ilyen kutatásnál a fúrás minden mozzanatát bevizsgáltatják, ezúttal a mintákat Londonba vitették ki. Az ottani szakemberek állítólag azt nyilatkozták, hogy ilyen mennyiségű édesvízkészletet – amilyenre 600–700 méter mélységben találtak – még az, „öreg motoros” laborosok se láttak soha, sehol.

Aranyosi László elmondta, hogy opcióként – amiért annyira nyitott és együttműködő volt – átadták neki 1100 méterig a teljes rétegtérképet, bejelölve rajta a vízlelőhelyeket és a bányakapitányságon keresztül az összes laboreredményt, s otthagytak neki egy ledugózott kutat. Nem kizárt, hogy ezzel egy aranybányát is. A föld alatti ivóvizek ugyanis – amint arra az ügyvezető utalt – a legértékesebbek, az ásványi anyag tartalmuk literenként elérheti az 1200 milligrammot is. Ma már egy 350 és egy 210 méteres kút is a rendelkezésükre áll, azokból vett mintáknak 550–600 milligramm között mozog a literenkénti ásványianyag-tartalma. Nem egy kemény víz, inkább lúgos, s fogyasztásra kiválóan alkalmas.

Üzleti partnert keresnek

Aranyosi László elmondta, hogy a megtalált hatalmas vízmennyiség javasolt percenkénti vízkitermelése kutanként 1200 liter. – Ennyi vízhez már olyan nagy kapacitású töltősort érdemes munkába állítani, amiről óránként legalább 20 ezer darab másfél literes palack legördül. Ezért is utaztunk el Németországba, hogy megnézzük az ottani töltősorokat. Persze rájöttünk, a hazai piacra csak veszteséggel termelhetnénk, ezért a kitermelést egy olyan tőkeerős befektetővel szeretnénk megvalósítani, akinek komoly nemzetközi felvevőpiaca van – tette hozzá.

