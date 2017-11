Pénteken folytatódik a Fölszállott a páva 5. évada

A második adásban a keszthelyi és a tatabányai területi válogatóról készült filmeket tekinthetik meg a Duna Televízió nézői 20 óra 25 perctől – közölte a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) sajtóosztálya az MTI-vel. Az adás végén kiderül, kik és mely produkciók folytathatják a versengést az elődöntőkben.

Az összegzés szerint a keszthelyi területi válogatón bőven akad majd példa a népzene, a néptánc és a szerelem kapcsolatára. A nézők számtalan tehetséggel ismerkedhetnek meg és bepillantást nyerhetnek az ifjú szívek rejtelmeibe is. A tatabányai területi válogatóról készült filmben is varázslatos produkciókat láthatnak a Duna Televízió nézői, akik őszinte válaszokat kapnak például arra kérdésre, hogy mi a célja egy mai fiatalnak: család, pénz, karrier vagy csak mulatni szeretne?

A Fölszállott a páva új évada múlt pénteken kezdődött, akkor a szarvasi és a budapesti területi válogatókon készült filmeket vetítették. Az első két válogatóból tizenöten jutottak az elődöntőbe. A jövő héten pénteken, november 10-én este még két területi válogatóról, a hajdúböszörményi és az erdélyi Mikházán készült összefoglalókat mutatják be a Duna Televízióban.

A területi válogatókról 48 produkció jut tovább az elődöntőkbe, amelyeket november 17-től az élőben sugároz a közmédia. A középdöntőket december 15-én és 22-én, a döntőt december 29-én rendezik, ahol a 4 kategóriagyőztes mellett a közönség is kiválasztja 2017 legjobb produkcióját.

Az idei széria újdonsága, hogy a mediaklikk.hu/pava oldalon az összes jelentkező produkcióját megtekinthetik az érdeklődők.

Az MTVA és a Hagyományok Háza közös műsorában továbbra is 4 kategóriában állnak a zsűri elé: énekes szólisták és énekegyüttesek; hangszeres szólisták és zenekarok; táncos szólisták és táncos párok; néptáncegyüttesek.

A Fölszállott a páva zsűrijének elnöke ezúttal is Sebő Ferenc Kossuth-díjas zenész, a nemzet művésze. Idén is szerepel a bírálók között Sebestyén Márta Kossuth-díjas énekes és Agócs Gergely néprajzkutató, népzenész, a Hagyományok Háza tudományos munkatársa. Visszatér a zsűribe Diószegi László történész, koreográfus, a Martin György Néptáncszövetség elnöke és Zsuráfszky Zoltán Kossuth-díjas táncművész, koreográfus is.

Berecz István, aki az első évadból győztesen távozott, a gyermekek számára kiírt évadokban pedig zsűritagként vett részt a Fölszállott a pávában, most Kacsó Hanga Borbálával az ötödik évad promóciós kampányát segíti.

A Fölszállott a páva műsorvezetői ezúttal is Novák Péter és Morvai Noémi lesznek.

– MTI –

