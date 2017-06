Petneháziak a Bajnokok Ligájában

Két díszvendége volt szombaton este a megyei harmadik vonal Szatmár csoportjában ötödik helyen végzett petneházi focicsapat évzárójának. Mindketten az 1800 lakosú település szülöttei, és ami párját ritkító: mindketten élvonalbeli bajnokságot nyert csapat tagjai.

Hetedik éve a Honvédban

Gazdag Dániel huszonegy esztendősen lett a Honvéd jelenkori aranycsapatának tagja. Tíz esztendeje a Nyírsuliban húzta fel először a stoplis csukát, Nemes Sándor volt leghosszabb ideig az edzője, távozás előtt pedig Gáspár László. Immár hetedik éve, hogy a Honvéd nagy családjának tagja. Kezdte a kispestiek akadémiáján, végigjárta a korosztályos csapatokat, a most befejeződött idényben pedig alapembernek számított a kispestieknél, hiszen harminckétszer kezdőként, egyszer pedig csereként lépett pályára. Emellett tagja az U21-es válogatottnak is.

– Az őszi szezonzárás után, amikor holtversenyben az élen teleltünk, már téma volt közöttünk, hogy ebből egy jó szezont tudunk kihozni – kezdte a bajnoki arany történetének felelevenítését Dániel. – Akkor az aranyra még nem gondoltunk, a bajnoki cím az utolsó hat-hét forduló táján merült fel. Akkor döntöttük el, hogy mindent bele, próbáljuk meg! Aztán jött az utolsó forduló, ami végül döntött. Ennek a meccsnek már úgy mehettünk neki, hogy elég az iksz, míg a Vidinek nyernie kellett volna az elsőséghez. Ennek megfelelően a meccs elején jöttek, letámadtak minket, szerencsére igazi helyzetet sem akkor, sem később nem tudtak kialakítani.

A jövő még képlékeny

A diadal után jöhetett az ünneplés, ami múlt szombaton a szülőfaluban folytatódott. Aztán lassan ez is lecseng, egy rövid pihenő, és indul a következő szezon.

– A szerződésem még két évig köt a Honvédhoz, június tizenkettedikén már kezdjük is a felkészülést a BL-selejtezőre és a bajnokságra. A jövő még nagyon képlékeny, természetesen én is szeretném majd kipróbálni magam külföldön. Azt most nem tudom megmondani, hogy mikortól és hol, de a célom egy jegyzettebb külföldi bajnokság.

Dani azt is elárulta, hogy a középpálya tengelyében szeret játszani, ahogy fogalmazott: a tizenhatostól a tizenhatosig. Ami a pihenést illeti, az idén nem lesz nyaralás. Pár napot Petneházán töltöttek Gazdagék, aztán párja szüleihez utaztak Szentgotthárdra. A legfontosabb az, hogy minél többet lehessen együtt a család, aminek a középpontjában a kilenc hónapos Danika áll.

Nem gurult messzire…

Oláh Adrienn nem először volt részese a petneházi focisták záróbulijának. Édesapja éveken át a csapat oszlopos tagja volt, neki köszönheti, hogy ezt a sportágat választotta. Aligha gondolta, hogy egyszer majd nem hozzátartozóként, hanem díszvendégként lehet ott a focibulin. Nyíregyházán, a Kósa János fémjelezte Nyírségben kezdte el a rendszeres focizást, majd Papra igazolt. Tizennégy esztendősen jött a nagy döntés: amennyiben a sportban előbbre akar lépni, akkor váltani kell.

Pedig a Fradi volt az esélyesebb

Váltott, és tizennégy esztendősen a csepeli csapatba, három éve nyáron pedig az MTK-ba igazolt. Az idei bajnokságban ötször szerepelt a felnőttegyüttesben, az Újpest ellen pedig már gólt is szerzett. A női első osztályban a felsőházi első két helyezett két győztes meccsig játszotta a finálét. Az első, ferencvárosi meccset is az MTK nyerte, majd az új Hidegkúti-stadionban szintén nyertek a kék-fehérek, és ezzel megszerezték a bajnoki aranyat.

– Nagyon örültünk az első helynek, hiszen a Ferencváros volt az esélyesebb. Aztán a döntő két mérkőzésén jól játszottunk és remekül küzdöttünk, aminek arany lett a jutalma – így Adrienn.

A petneházi leányzónak nem csak a tréningeken és a meccseken, a iskolában is oda kell tennie magát. Nyíregyházán a Vasváriba járt, aztán a fővárosi Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnáziumból a Bródi Imre Gimnáziumba „igazolt”. Itt a tizenegyediket zárja, jövőre fog érettségizni.

Válogatottálmok

– Fociban szeretnék stabil tagja lenni a felnőttcsapatnak, bekerülni a felnőttváloga­tottba, aztán egyszer majd külföldön is kipróbálni magam. Tanulásban sportos vonalat szeretnék majd megcélozni – summázta jövőbeli elképzeléseit a kék-fehérek támadója, aki jobblábas, és elsősorban a bal oldalon szeret focizni.

A héten még volt néhány edzés az MTK-ban, a hét végén rendezi a klub a záróvacsorát. Aztán kezdődik a rövid nyaralás, ami az idén néhány napos balcsizást jelent. Július derekán pedig kezdődik a felkészülés, hiszen miként Dániel, Adrienn is készül a Bajnokok Ligája-beli szereplésre. Két petneházi a BL-ben. Nem semmi…

– Mán László –

