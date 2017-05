Picit sem kicsi a Biri

Icipicit sem tudták megszorítani a Birit. A megyei harmadosztály Nyírség-csoportban jóval a befejezés előtt besöpörte az aranyérmet a futballegylet, amely alaposan megböjtölt a diadalért. Olyannyira, hogy huszonnégy éve ünnepelt utoljára bajnoki címet Biri, akkor a másodosztályban ágyazódott be a tabella tetejére. Az egyesület fénykorában a megyei élvonalban „nyomta”, majd sokáig semmi. Három hosszú esztendeig csend honolt, csapat sem volt a településen, vagyis szó szerint mélyről küzdötte fel magát.

– Két éve kezdődött a közös munka, az eleje kicsit nehézkesen indult, de végül azok a játékosok ragadtak meg a csapatban, akik igazán akarták a sikert – ecsetelte az eseményeket Dankó Zsolt, a Biri trénere. – Tettek is ennek érdekében, nem csak a bajnoki meccseken, az edzésmunkát tekintve is. Nagyon jót tett a hangulatnak, hogy ha lassan is, de a közönség és a csapat is egymásra talált. Sikerünk értékét növeli, hogy hazai pályán csak a tavaszi idényben tudtunk játszani, egyúttal itt szeretnénk a balkányiaknak megköszönni, hogy másfél évig befogadtak minket. A vezetőség, amit ígért maximálisan betartotta, enélkül nem is juthattunk volna el idáig. Köszönjük mindenkinek a sok vacsorát, mert szinte miden héten megvendégelték a fiúkat, továbbá azok segítségét, akik bármilyen formában támogatták a munkánkat.

Annyi máris bizonyos, hogy Dankó Zsolt irányításával vág neki a következő évadnak a Biri, amely nem hátrál meg a kihívás elől.

– Vállaljuk a megyei másodosztályú szereplést, a keret kemény magjára számítunk a folytatásban is, ugyanakkor két-három poszton szükség lesz erősítésre, mert nem akarunk átszállójegyet váltani. A létszám ugyanis jelenleg karcsú, nem kockáztathatunk, hogy sérülés, eltiltás miatt esetleg elfogyjunk menetközben – adott hangot reményének a szakvezető.

