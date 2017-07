Pihenés helyett rémálom – A nyíregyházi nyaralók Facebookról tudták meg: csődbe ment az iroda

Több száz magyar turista álomnyaralása vált rémálommá, miután a Green Holidays Kft. vasárnap este fizetésképtelenséget jelentett. A társaság szervezésében aznap délelőtt még elindult egy csoport Budapestről a törökországi Antalyába, de lefoglalt szálláshelyükre nem jutottak el. A már kint tartózkodók sem jártak túl jól: hétfőn ki kellett fizetniük egynapi szállásdíjat – ellenkező esetben ki kellett volna költözniük a hotelből. Rengeteg a kérdés: kinek a hibájából történt mindez, mire lesz elég az 500 millió forintos vagyoni biztosíték, mikor kártalanítják a pórul járt utasokat? És az is felmerül: megelőzhetőek-e az ehhez hasonló esetek?

Visszavonták az engedélyüket

Tanczer György, az OTP Travel nyíregyházi irodavezetője azt mondja, aki körültekintően választ utazási irodát és úti célt, nagy valószínűséggel megkímélheti magát ezektől a helyzetektől.

– Ha valaki utánanéz a most csődbe ment irodának, láthatja, hogy a Green Travel Kft. utazásszervezői engedélyét tavaly novemberben a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal visszavonta, ettől az évtől a cégcsoporthoz köthető Green Holidays Kft. szervezte a törökországi utakat, lényegesen alacsonyabb vagyoni biztosítékkal. Nagyon fontos támpont az utazási szerződés is, amit azért kell alaposan áttanulmányozni, mert kiderül belőle, ki a tényleges szervező és hogy milyen szerződési feltételek alapján nyújtják a szolgáltatást. Ebben pontosan szerepelnie kell, hogy milyen szolgáltatásokat és milyen áron nyújtanak, de bele kel írni a teljes utazási csomag részvételi díját is. Sokan nem tudják, hogy az utazásszervező vagyoni biztosítéka csak a legalább két elemű szolgáltatást tartalmazó, 24 óránál hosszabb kint tartózkodású utazási csomagokra vonatkozik, egyelemű szolgáltatásokra nem, ez utóbbi esetben nincs lehetőség a hatvan napon túli kötbérmentes lemondásra sem.

Hasonlítsuk össze az árakat!

– A Green Holidays Kft. nem volt tagja a Magyar Utazási Irodák Szövetségének – ez is intő jel lehetett volna, de gyanút kelthetett volna az irreálisan alacsony ár is. Nyolc nap, hét éjszaka a török riviérán repülővel, 4–5 csillagos szállodában, félpanzióval nem hozható ki abból a 80–90 ezer forintból, amennyiért az iroda kínálta az útjait.

– Minden esetben érdemes legalább három–négy utaztató árait összehasonlítani és ha ugyanazon szolgáltatások személyenként 40–50 ezer forinttal alacsonyabb áron elérhetőek hetekkel-hónapokkal az utazás előtt, érdemes elgondolkodni, vajon mi állhat a túl alacsony részvételi díj mögött – mondta Tanczer György, hozzátéve: minden ilyen eset után (korábban a Jorgos Travel és a Best Reisen is hasonló módon ment csődbe) meginog az utazók bizalma az utazási irodákban, holott lényegesen kevesebb a szakmát érintő csőd, mint a gazdaság más szektoraiban. Ezért az utazási szakma szereplőinek – nagyságrendileg hétszáz engedéllyel rendelkező utazási iroda működik – az az érdekük, hogy csak megbízható irodák legyenek jelen a piacon.

A Facebookról tudták meg: csődbe ment az iroda

– Mi a szerencsésebbek közé tartozunk, hiszen csak egy napi szállásunkat kellett duplán kifizetni, azok jártak igazán rosszul, akik vasárnap érkeztek, de nem tudták elfoglalni a szállásukat, és velünk együtt tegnap haza is kellett jönniük – mesélte portálunknak a Green Holidays egyik nyíregyházi utasa. – Vasárnap este láttuk, hogy nagyon sokan voltak a hallban, de nem tudtuk az okát, azt, hogy az iroda fizetésképtelenséget jelentett, másnap a Facebookon olvastuk. A szálloda, ahol laktunk, nagyon korrekten járt el, hajnalra intéztek szobát a családoknak, egy napi szállás díját viszont mindenkinek ki kellett fizetnie. A mi csoportunk szerdán érkezett, így a pénz nagy részét sokan már elköltötték – voltak, akik sírtak, mert nem volt nálunk akkora összeg, mások veszekedtek, kiabáltak. Megérkezett Isztambulból a konzul hölgy, aki megpróbált mindenkit megnyugtatni és segített is, ahol csak tudott, de nagy volt a bizonytalanság, hiszen hétfőn még nem tudtuk, hogy a biztosító megtéríti-e a kárunkat. Hallottunk korábban is nyugtalanító híreket: volt olyan szoba, amit két családnak is kiadtak, másokat nem az eredetileg lefoglalt hotelbe vittek, de nekünk hétfőig csak jó tapasztalataink voltak, az utolsó napokra viszont rányomta a bélyegét sok hercehurca. Tegnap először Budapestre érkeztünk, onnan repültünk tovább Debrecenbe, a gépen pedig a biztosító társaság képviselője kiosztotta a kárigénylő lapokat. Augusztus 1-jéig kell visszaküldenünk, de hogy mikor kapjuk meg a pénzünket, azt nem tudjuk.

KM-SZA

A jelenlegi rendszer nem képes megvédeni az utasokat.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA