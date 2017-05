Piri, a szalkai szögletkirály!

Nem kevesen egész pályafutásuk során hiába törik magukat annak érdekében, hogy szögletrúgásból gólt szerezzenek. Még az edzéseken sem sül el a lábuk… Nos, Botos Sándor mindjárt zsinórban kétszer megcselekedte eme mutatványt: a mátészalkai futballista (becenevén Piri…) előbb a Tiszavasvári, majd szombaton a Mándok kapujába varázsolta be a labdát a sarokból. Nem elhanyagolható módon, a megkapaszkodásért hajtó szalkaiak mindannyiszor nyertek.

– Mivel a szöglet vagy pontrúgás variációknál többnyire én állok a labda mögé, így sokat gyakorlom ezeket – taglalta a történteket Botos Sándor. – Amikor a Tiszavasvári ellen szöglethez jutott a csapat és mentem elvégezni, az járt az eszemben hogy meg kell próbálnom legalábbb egyszer bajnokin is a kapuba csavarni, ha már az edzéseken sikerült. Miután elrúgtam már láttam, hogy jó irányba száll a labda, bevágódott a hosszú felső sarokba, nekem pedig hirtelen az villant be: ez hihetetlen, elsőre bement. A második? Megérkeztünk Mándokra, a srácok látták hogy a pálya viszonylag keskeny, már kezdték mondani: „Piri, itt meg kell próbálnod megint.” Persze, én mosolyogtam, de azért eldöntöttem, első szögletnél bevállalom. Kicsit alacsonyra sikerült, a védők kifejelték a labdát, de a második félidőben, mikor ismét szöglet jött, a kispadról a segítő Illak Adrian már kiabálta: „Piri, tudod…” A labda a hosszú sarokban landolt, én pedig borzasztóan örültem. Leginkább annak, hogy ez a két szögletből élért gól a legjobb pillanatban jött a csapatnak, no meg nekem is.

Naná, hisz a Mátészalka a jelek szerint kiharcolja a bennmaradást. Holott a tavaszi idény közben akadtak kritikus pillanatok.

– A játékunk elbizonytalanodott, görcsössé váltunk, nem tudtunk gólt szerezni, győzelmet aratni – fejtegette Botos Sándor. – Nem voltak viták vagy civakodások, de mindenki arra gondolt, ha ilyen eredménytelenül folytatjuk, akár ki is eshetünk, amit nehéz elviselni egy futballöltözőben. A legutóbb megnyert két meccs után, persze másként nézünk világra, és nagyon optimistán várjuk a Tuzsér elleni mérkőzést, amely az utolsó hazai bajnokink lesz ebben a szezonban.

KM-KT

