Pizza és csirke volt az ünnepi menü

Szinte egy az egyben lemásolta a két évvel ezelőtti tallinni szereplését. Szikszai Róbert akkor, az U23-as Európa-bajnokság selejtezőjében, és most a tajpeji universiade kvalifikációjában harmadik, azaz utolsó dobással érte el a továbbjutáshoz szükséges eredményt, és a döntőben is kiesésre állt a harmadik sorozat kezdetén. Aztán szorult helyzetben rendre összekapta magát, és ez az utánpótlás kontinensbajnokságon és a hétfői versenyen is bronzérmet jelentett a számára. Holott az universiadén az ötödik kör kezdetén még a második pozíciót foglalta el.

– Az első két dobásom nem úgy sikerült, ahogy terveztem, nagyon fogós volt a kör, emiatt elkapkodtam a kísérleteimet – értékelt a versenyt követően a Nyíregyházi Sportcentrum 60.91 méterrel az amerikai Reginald Louis Jagers III (61.24) és a román Alin Alexandru Firfirica (61.13) mögött a harmadik helyen végzett diszkoszvetője. – Harmadikra aztán összeállt a mozgásom, és azzal a dobásommal nemcsak a nyolcas döntőt értem el, hanem a harmadik helyezéshez is elegendőnek bizonyult. Nem szokásom az ilyen helyzetekben sem izgulni, hozzá vagyok szokva ahhoz, hogy egy kísérlete marad az embernek az igazán nagy eredmény elérésére. Az egyéni csúcsommal vagy az idei legjobbammal persze akár nyerhettem is volna, de nemcsak én, a többiek is elmaradtak a csúcsformától.

Szikszai Róbert a verseny előtt nem kevés időt töltött a tajvani monstre sportesemény helyszínén, hiszen már augusztus 20-án megérkezett Tajpejbe. Volt ideje tehát akklimatizálódni és persze – ami a dobóatlétáknál mindig hangsúlyos – kipróbálni a helyi konyha remekeit. Mi volt közülük a leginkább ínyére való?

– Túl a tizedik napon már eléggé egyhangúnak tűntek az ételek, ami a leginkább ízlett az a pizza és a csirke volt, úgyhogy azok elfogyasztásával is ünnepeltem, persze csak szolidan – jelezte Szikszai Róbert, hogy nem kötött szorosabb barátságát az ázsiai ízekkel.

A lényeg azonban, hogy a 2013-as rieti junior Európa-bajnokság aranyérme és a 2015-ös tallinni utánpótlás Eb bronzérme után az idei év fő versenyén is hozta magát Szikszai Róbert, és a kontinensbajnokságok után egy világesemény érmes versenyzői közé is feliratkozott.

Kerekes László tanítványának nincs sok ideje a babérokon ülni, hiszen a pénteki hazaérkezés után a hétvégén már a szuperliga budapesti döntőjében van jelenése, aztán pedig a közös debreceni-nyíregyházi együttest segítheti címvédéshez a csapatbajnokság székesfehérvári fináléjában.

