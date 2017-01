Plusz 2 milliárdot kapott Nyíregyháza – Ezek az utcák és utak újulnak meg

– Komoly jelentősége van ennek az összegnek, ugyanis mindezt egy 10,5 milliárd forintos alapból kapta meg a város. A kiemelt nagyságrend azt jelzi, hogy helyesen döntöttünk a beruházások előkészítésének felgyorsításáról, így mi már kész tervekkel rendelkezve kérhettük a forrás biztosítását. – nyomatékosította dr. Kovács Ferenc polgármester. Hozzáfűzte: – Évek óta sokat áldozunk saját erőből az utak és a járdák építésére, felújítására. Tavaly mindez mintegy 200 millió forintos tételt jelentett. 2013 óta minden évben milliárdos nagyságrendben épültek utak, járdák és kerékpárutak és ezt a lendületet nemcsak tartani tudjuk idén, hanem felül múlni is.

A Nyíregyháza infrastrukturális fejlesztése elnevezésű projekt keretében a tervek szerint ebben az esztendőben a következő lakóutcák újulnak meg: Vénusz, Borbála, Mária, Magdolna, Krisztina, Anna utca és a Kemecsei szervizút. A járdafelújítási program is folytatódik, az érintett utcák: Deák Ferenc u. (Arany-Széchenyi u. között páratlan oldal), Pazonyi u. (Aldi-közigazgatási határ között kerékpárút), Korányi Frigyes u. (Garibaldi-Kalevala sétány kerékpárút), Városmajor u., Család u. (Szalag-Pazonyi u. között), Eperjes u. (Ószőlő-Korányi F. u. között), Bocskai u. (Hunyadi-Inczédy sor között páratlan oldal), Pazonyi tér (Korányi F. u.-Hunyadi u. között), Sarkantyú u. (Kossuth u.-Epreskert u. között), Epreskert u. 54-60. előtt és Körte u. 51-59. előtt, László utca-Inczédy sor (a Bocskai utcától a Belső körútig), Izabella utca (Szegély utca-Jonathán utca között), valamint a Stadion utcai járdák.

A lakóutcák fejlesztése és a járdák felújítása mellett a 2 milliárd forintos központi támogatásban utak rendbe tételére is futja, ezek a következők: Sóstói út és Szindbád sétány (Kemecsei felüljáró-Berenát utca), Bocskai u. (Hunyadi u.-Inczédy sor között) városi szakasza, Család utca (Szalag u.-Pazonyi út közötti szakasz), Templom utca, Damjanich utca (Huszár sor -Toldi u. között), Nyár utca (Körte u.-Dózsa György u. között), Meggyes utca (41. sz. főút- Varázs utca között), Körte utca, Rövid utca, Tó utca, Mogyoró utca (Templom u.-Sóstóhegyi u.), Kosbor utca. Kerékpárút építése is szerepel a tervben, ez pedig a Sóstóhegyi út Korányi Frigyes utca-Mogyoró utca közötti szakasza. Lehetőség nyílik szennyvízcsatorna-hálózat építésére az alábbi helyeken: Nárcisz utca, Csabagyöngye utca, Felhő köz, Bottyán János utca, Kocsis utca, Vasút utca, Naspolya köz, Kerítés utca, Zsálya utca, Kökény utca, Szamóca utca, Mezsgye utca.

Önkormányzatunk nagyszabású szennyvízhálózat fejlesztési programja 2015-ben fejeződött be. A most megcélzott utcák beépítettsége akkor még nem indokolta a beruházást a tervezési szakaszban. Az elmúlt évek során azonban sok ingatlan beépült, így számos utcában indokolttá vált a csatornahálózat megépítése, a támogatás pedig megfelelő keretet biztosít ezen a területen is. Jól érzékelhető tehát, hogy a 2 milliárd forintból Nyíregyháza számos helyén nőhet a lakosok komfortérzete.

KM-LTL

