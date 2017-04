“Pokoli fájdalmakat éltem át” – Negyedszer újult ki a leukémiája a nyíregyházi Anitának

A tíz évből Anita már másfél évet kórházban töltött, ahol számos megpróbáltatást kellett elviselnie – de ő egy pillanatig sem volt hajlandó feladni a harcot.

– Először 2007-ben diagnosztizálták nálam a betegséget – mesélte a Borsnak Anita. – Egy akut lefolyású, úgynevezett AML leukémiáról van szó, ami rettentően súlyosnak számít. Csontvelő-transzplantációra volt szükségem, a nővérem volt a donorom. Minden rendben ment 2013 novemberéig, amikor is a betegségem kiújult.

Ekkor újabb transzplantáció következett, de 2015 végén harmadszor is visszatért Anita leukémiája, így újra csontvelőre volt szüksége.

– Pokoli fájdalmakat éltem át, megszámolni sem tudom, hogy mennyi kemoterápiás kezelésen vagyok túl – mondta Anita, akinek sajnos negyedjére is kiújult a leukémiája. Ráadásul az év elején az élete is veszélybe került, amikor egy súlyos tüdőgyulladás miatt tizenegy napra mélyaltatásba helyezték, lélegezni is újra kellett tanulnia.

Májusban új donor érkezik Németországból. Anita abban reménykedik, hogy ezúttal sikerül. Az orvosok szerint jók az esélyei.

Forrás: borsonline.hu

