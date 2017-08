Pollenhelyzet – Emelkedni fog a parlagfű pollenkoncentrációja

Mint írták, hétfőn még csak a Dunántúl déli részén, keddtől már az Alföldön is, illetve a Dunántúlon is egyre nagyobb területen lehet jelen nagyon magas koncentrációban a parlagfű pollenje.

A csalánfélék pollenkoncentrációja is többfelé elérheti a magas szintet, az üröm és a kenderfélék virágporának mennyisége jellemzően a közepes tartományban alakul, bár helyenként magas is lehet. A libatopfélék pollenkoncentrációja általában alacsony-közepes, a pázsitfűféléké és az útifűé is alacsony. A kültéri allergén gombák spóraszáma sokfelé elérheti a magas, nagyon magas szintet – olvasható a közleményben.

– MTI –

