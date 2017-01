Póta ázsiai szereplése már biztos, európai jövője még nem

“A távol-keleti sorozatban 12 férfi és 12 női játékos szerepel, de egyelőre még nem tudunk minden nevet. Az biztos, hogy a lányok között Európából rajtam kívül Elizabeta Samara és Matilda Ekholm lesznek ott. Július és december között havi egy hetet töltök majd Hongkongban, ami igen megterhelőnek ígérkezik” – mondta a 32 éves játékos a Magyar Rádió Sportvilág című műsorában.

A csapatban és párosban is Eb-győztes versenyző hozzátette, a sorozat – bár nagyszerű játékosok lesznek ott – nemcsak a versenyzésről szól majd, hiszen várhatóan rengeteg interjún kell részt vennie, a mérkőzéseket pedig kevés néző előtt, egy tévéstúdióban rendezik.

“Jó fejlődési lehetőség lesz számomra a sorozat, hiszen a szervezők célja egyértelmű: sztárokat akarnak belőlünk faragni odakint. Sokáig gondolkodtam, aláírjak-e, mert a sok utazás és az időeltolódás miatt nem tudom, hogyan tudok teljesíteni a versenyeken, de aztán úgy gondoltam, jó kiugrási lehetőség lesz” – mondta Póta, akinek a sorozatot megelőzően, májusig egyszer ki kell utaznia fotózásra és videofelvételre Malajziába.

A világranglistán 34. helyen álló, 2008 óta a BL-címvédő Berlint erősítő játékos elárulta, többek között a távol-keleti szerződése miatt egyelőre nem tudja, melyik európai klubcsapatban folytatja pályafutását.

“Folynak a tárgyalások, de kicsit változott a helyzetem, hiszen így, hogy a T2-höz aláírtam, nem tudok itt lenni minden Bundesliga fordulón. Ugyanez igaz a többi európai bajnokságra is, még ha a nagyobb európai versenyek, így például a BL-fordulók programjával egyeztették a távol-keletiek a maguk versenynaptárát, tehát azokkal nem lesz ütközés. Volt már olyan korábban is, hogy csak márciusban hosszabbítottam a Berlinnel, és most is van elképzelésem, hol folytatom, de konkrétumot csak néhány hét múlva tudok mondani” – mondta Póta Georgina.

A távol-keleti sorozatban különleges szabályok lesznek érvényben: a mérkőzések – amelyekben nem lesznek szünetek, csak térfélcserék – 24 percig fognak tartani, 11 pontig menő szettekkel, és ha az idő lejártakor döntetlen az állás, akkor egyetlen labdamenet dönt a győztes kilétéről. A meghívott játékosokat négy, három női és három férfiversenyző alkotta csapatba osztják.

A sorozat összdíjazása 1,5 millió dollár (436 millió forint), ami az asztalitenisz történetében minden idők legmagasabb pénznyereménye.

– MTI –

