Pótfelvételi – Nyilvánosságra hozták a felsőoktatási ponthatárokat

Az Oktatási Hivatal (OH) MTI-hez eljuttatott közleményében az áll: alapképzésre 3296, felsőoktatási szakképzésre 831, osztatlan mesterképzésre 457, mesterképzésre pedig 513 jelentkezőt vettek fel.

Mindenki csak egy szakra és egy intézménybe jelentkezhetett, és nagyrészt önköltséges képzésekből választhatott. Ösztöndíjas formában a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre és három felsőoktatási intézmény ápoló mesterképzésére lehetett jelentkezni, utóbbira 62 embert vettek fel.

A pótfelvételire azok adhattak be kérelmet, akiket a rendes eljárásban nem vettek fel sehová, vagy akik korábban nem jelentkeztek egyetemre, főiskolára. Jelentkezni az e-felvételi rendszerében lehetett, egyetlen felsőoktatási intézmény egyetlen képzésére. Az augusztusban megállapított ponthatárok azonosak az általános eljárásban megállapítottakkal, vagy egyes esetekben magasabbak.

A legtöbben, 458-an gazdálkodás és menedzsment képzésre kerültek be, ezt követi a jogász szak 381, majd a pénzügy és számvitel 211 felvett hallgatóval. A lista további helyén szerepelt a kereskedelem és marketing, a turizmus-vendéglátás, az emberi erőforrások, a programtervező informatikus, valamint a kommunikáció- és médiatudomány szak is.

A Pécsi Tudományegyetemre került be a legtöbb hallgató, 456, a második a Debreceni Egyetem 442-vel, a harmadik pedig a Budapesti Gazdasági Egyetem, ahova 438 embert vettek fel a pótfelvételin. A Széchenyi István Egyetemre 340-en, a Szegedi Tudományegyetemre 316-an kerültek most be.

Az OH az általános felvételi eljáráshoz hasonlóan SMS-ben értesíti a jelentkezőket a döntésről. A besorolási döntés legkésőbb augusztus 28-áig az e-felvételi hivatalos iratok menüpontban lesz elérhető, erről a hivatal minden jelentkezőt e-mailben tájékoztat. A felvettek felsőoktatási intézményüktől kapják meg a felvételi határozatot és a beiratkozással kapcsolatos tájékoztatót szeptember első napjaiban.

