Pozitív mérleggel zárt hétvége és bajnokság

Két győzelemmel és egy vereséggel zárta a hazai rendezésű B döntőt a Nyíregyházi Sportcentrum kadett (U16) korcsoportos fiúcsapata. Mivel a viadal az országos bajnokság 9-16. helyezésiről döntött, ezért a nyíregyháziak összesítésben a 11. helyen, vagyis a B döntő harmadik helyén végeztek.

A sportcentrumosok előbb magabiztosan győzték le a Pécset, majd kikaptak attól a Kaposvártól, amely a bajnoki rájátszásban meghiúsította a nyolcas döntőbe jutásról szőtt álmokat. Igaz, akkor hazai pályán sikerült legyőzni az összesítésben felülkerekedő somogyiakat, ezúttal nem. Így aztán B döntő „bronzmeccsén”, a 11. helyért léphetet fel az NYSC, amely a bajnokság során az egyik mumusának számító Szeged (egy győzelem és három vereség volt ellene a mérlege) ellen az utolsó negyedben nyolcpontos hátrányt dolgozott le, sőt akár a rendes játékidőben is nyerhetett volna, de a Tisza-partiak 1.1 másodperccel a vége előtt kiegyenlítettek. A ráadásban azonban egyértelműen felülkerekedtek Boczkó Ádám tanítványai. A B döntő válogatottjába a nyíregyháziak közül Nagy Dániel került be.

Tavaly ugyanebben a korcsoportban második lett a bajnokságban az NYSC KA, de annak a csapatnak az alapemberei idén már a juniorok között szereztek bajnoki címet, így aligha csalódás a mostani eredmény.

– Már csak azért sem, mert amíg tavaly egy teljes keretet is ki tudtam állítani a korosztály akkori felső korhatárát jelentő kétezres születésű játékosokból, addig az ő „kiöregedésükkel” mindössze négy 2001-es kosaras maradt ebben a korosztályban – értékelt Boczkó Ádám, a csapat edzője. – Vagyis többségében voltak a korosztályba most felkerült 2002-esek. A bajnokság első tíz meccse a korosztály tempójának felvételével telt el, de így is bejutottunk a kiemelt alapszakaszba. Ott meccsről meccsre fejlődtünk, hazai pályán legyőztük a későbbi bronzémes Szolnokot és a negyedik Vasast is. Az összesített mérlegünk is pozitív lett, harminchárom meccsből tizenhetet nyertünk meg.

Hogyan tovább? Mi lesz a továbbiakban a sorsa ennek a csapatnak?

– Mindenki jól jár, hiszen a 2001-esek csatlakozhatnak a 2000-esekhez, és címvédőként kezdhetik jövőre a juniorbajnokságot, sőt, a fiatalabbak közül néhányan már most tagjai voltak az U18-as csapatnak, akár a 2002-esek közül is – így Boczkó Ádám. – A kisebbek pedig rengeteg rutint szereztek, és a 2003-asokkal kiegészülve jó eséllyel harcolhatnak jövőre a nyolcas döntőbe jutásért.

Országos fiú kadett bajnokság, B döntő, Nyíregyháza

A 9-16. helyért

Nyíregyházi Sportcentrum KA–Pécsi VSK-Panthers 79–51 (17–12, 23–14, 28–7, 11–18)

NYSC KA: Bíró B. 6, Kurucz Á. 19/3, Bodnár B. 15/6, Nagy D. 20/6, Bolden 8. Csere: Papik 1, Hengsperger 2, Szalmási 4, Bogár P. 1, Horváth P. 3/3. Edző: Boczkó Ádám.

További eredmények: Debreceni KA-DSI–Soproni SI 68–56, Szedeák–Körmendi Törpördögök 61–55, Kaposvári KK–Lehel Kosársuli 75–55.

A 9-12. helyért

Kaposvári KK–Nyíregyházi Sportcentrum 71–57 (20–17, 15–10, 21–14, 15–16)

NYSC KA: Bíró B. 9/3, Kurucz Á. 11/3, Bodnár B. 6, Nagy D. 17/9, Bolden 12. Csere: Hengsperger, Papik 2, Balla, Dévald. Edző: Boczkó Ádám.

További eredmény: Debreceni KA-DSI–Szedeák 76–66. A 13-16. helyért: Soproni SI–Körmendi Törpördögök 87–75, Lehel Kosársuli–Pécsi VSK-Panthers 80–61

A 11. helyért

Nyíregyházi Sportcentrum KA–Szedeák 86–75 (21–20, 16–18, 11–18, 20–12, 18–7) – hosszabbítás után

NYSC KA: Bíró B. 15/3, Kurucz Á. 33/15, Bodnár B. 10, Nagy D. 17/3, Papik. Csere: Bolden 11, Hengsperger. Edző: Boczkó Ádám.

További helyosztók. A 15. helyért: Körmendi Törpördögök–Pécsi VSK-Panthers 94–55. A 13. helyért: Lehel Kosársuli–Soproni SI 85–81. A 9. helyért: Debreceni KA-DSI–Kaposvári KK 78–66.

A torna válogatottja: Turcsik Ágoston Bánk (Debrecen), Filipovity Péter Milán, Horváth Hunor Adorján (mindkettő Kaposvár), Nagy Dániel (Nyíregyháza), Pinnyey Márton Ábel (Szeged).

A bajnokság felsőházának végeredménye (a hétvégén rendezett A döntővel együtt): 1. Alba Fehérvár, 2. MAFC, 3. Szolnoki Sportcentrum, 4. Vasas Akadémia, 5. Bp. Honvéd, 6. Zalaegerszeg, 7. Szombathelyi SI, 8. KA Pécs, 9. Debreceni KA-DSI, 10. Kaposvári KK, 11. Nyíregyházi Sportcentrum KA (Bíró Benedek, Kurucz Ádám, Bodnár Balázs, Nagy Dániel, Bolden Immanuel, Papik Ákos, Hengsperger István, Szalmási Tibor, Balla Dénes, Horváth Péter, Bogár Péter, Dévald Péter, edző: Boczkó Ádám), 12. Szedeák, 13. Lehel Kosársuli, 14. Soproni SI, 15. Körmendi Törpördögök, 16. Pécsi VSK-Panthers.

