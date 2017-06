PRAY&RUN – Futózarándoklat Máriapócson

Különleges, mert hisszük, hogy Máriapócson az ég és a föld összeér. Különleges, mert sokan zarándokoltunk már, s talán sokan szoktunk futni is, de futva zarándokolni, bizonyára még egyedülállóbb élmény lehet. Futva sietni az Istenszülőhöz, s a kegytemplom kapuján át megérkezni, hisszük, hogy rendkívüli élmény és ajándék lesz.

Ezek a gondolatok foglalkoztattak minket, amikor meghirdettük a Máriapócsi futózarándoklatot és családi futófesztivált. Hitünk szerint nem a másik, hanem önmagunk legyőzése visz közelebb minket az igazi célhoz, Krisztushoz.

A zarándoklat tervezett programja:

– 8 órakor Paraklisszal köszöntjük az Istenszülőt

– 9 órakor megnyitó – Dr Szabó Tünde, sportért felelős államtitkár

Ezt követően indul a futózarándoklat.

Kategóriák (születési év és kor szerint):

– 2008-ban születettek és a fiatalabbak részére – 1 km

– 2006-ban és 2007-ben születettek részére – 1 km

– 2004-ben és 2005-ben születettek részére – 1 km

– 2002-ben és 2003-ban születettek részére – 1 km

– 1998-ban és 2001-ben születettek részére – 2 km

– 18 éves kortól 50 éves korig – 2 km

– 50 éves kor felett – 1 km

– Családi örömfutás – 1km

Ezzel egy időben útjára indítjuk az első máriapócsi félmaratont is. A 4×5,25 km-t lehetőség lesz egyénileg vagy csapatban is teljesíteni, illetve lehetőség nyílik az 5,25 km (egy kör), illetve 10,5 km-t (2 kör) egyénileg is teljesíteni.

Az egyéni indulók helyezettjeit korcsoportonként, férfi és női kategóriában egyaránt jutalmazzuk. A csapatversenyben az első három csapatot (függetlenül az összetételtől) díjazzuk.

Minden befutó egyedi érmet kap!

De vándorserleggel díjazzuk a legsportosabb egyházközséget, illetve vásárlási utalvánnyal lesz gazdagabb a legtöbb diákot indító iskola is.

A jelentkezés ingyenes, de önkéntes nevezési díjat a regisztrációs pultnál örömmel fogadunk, melyet jótékonysági célra fogunk felhasználni.

Minden futó rajtcsomagot kap, a célba érkezőket pedig egy korsó friss kézműves sör várja az Opel Csősz jóvoltából.

Jelentkezni online lehetséges a http://my5.raceresult.com/74025/info?lang=hu linken keresztül, de korlátozott számban a helyszínen is lehetőség lesz rá.

További információkért kövesse Facebook-eseményüket: facebook.com/Máriapócsi futózarándoklat

– Nyíregyházi Egyházmegye Sajtóiroda –

