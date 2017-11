Profi fitneszmodell lett belőle

A timári származású, jelenleg Budapesten élő Kundrát Klaudia sok-sok kitartással és lemondással egyre szorosabb barátságot kötött a testépítéssel, és februárban gondolta úgy, hogy megkeresi Tóth Dániel fitneszedzőt, akinek irányításával felkészült az első megmérettetésére, az Austria Cup fitneszmodell-versenyre.

A bécsi viadalra a WBPF Hungary szövetség delegálta a csinos hölgyet, aki a női sportmodell kategóriában, a 165 centimétereseknél alacsonyabb csoportban versenyzett – és az első helyezést szerezte meg. Ezzel az eredménnyel automatikusan bejutott az overall, vagyis az összevont kategóriába, ahol az abszolút bajnoki címért szállt harcba.

Kundrát Klaudiától ebben a versenyszámban sem volt szebb, jobb és csinosabb, az újabb elsőséggel pedig kvalifikálta magát a második alkalommal megrendezett Vienna Pro elnevezésű versenyre, amelyen már Európa- és világbajnok, csupa profi versenyzőkkel állhatott egy színpadra. Klaudia itt is sikerélménnyel gazdagodott, hiszen ebben a mezőnyben a harmadik helyezést szerezte meg, nem mellesleg 400 euró pénzdíjban is részesült. A hab a tortán pedig az, hogy innentől kezdve profi versenyzőként tartják őt számon, és pénzdíjas versenyeken is szerepelhet, akár a világ minden táján.

Ahhoz képest, hogy az első versenyt csak főpróbának szánta az edző és tanítványa, egész szép kis történet kerekedett ki belőle – aminek még messze nincs vége.

