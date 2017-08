Profi kezek javítják a SEAT-okat is a Csősz-Platánnál

– Új időszámítás kezdődött a SEAT életében, számtalan új modell érkezik, ráadásul a hazai márkakereskedői hálózat is átalakult. Milyen változást hozott ez Nyíregyházán?

Verdes Miklós: – A nemzetközi és a hazai értékesítésben is jelentősen nőtt a SEAT eredménye, azonban a magyarországi sikerhez a márkakereskedői hálózat átalakítására is szükség volt. Ennek következtében több településen megszűnt a SEAT értékesítés, de beléptek olyan partnerek is, ahol korábban nem lehetett új SEAT-ot kapni. E folyamat részeként döntöttünk úgy, hogy SEAT kereskedést nyitunk Nyíregyházán, ezáltal pedig egyedülálló szerephez jutottunk a régióban 2016 év végén. A Cégcsoport így már három márka értékesítéséért felel a megyeszékhelyen, a Škoda és az Opel mellé érkezett a spanyol márka, de a Das WeltAuto márkanév alatt minőségi, garanciális használtautókkal is foglalkozunk.

– Az értékesítés mellet a szerviz területen is meghatározó a cég. Milyen márkákat javítanak a telephelyeiken?

VM: Fontos láb a Csősz-Platán életében a szerviz üzletág, a SEAT jogok felvételével immáron hat márkával foglalkozik a vállalat: Audit, Volkswagent, Volkswagen Haszonjárműveket, Škodát és Opelt javítunk telephelyeiken, azaz Nyíregyházán vagy Mátészalkán. A SEAT Nyíregyházán a Rákóczi út 60. alatt található kereskedésbe költözött, itt kapott helyet a márkaszerviz is.

– Mi a tapasztalat after sales területen? Milyen jelenleg a márkaszervizek megítélése?

VM: – Az elmúlt időszakban látványosan nőtt a márkaszervizek forgalma országszerte, és a megyeszékhelyen is, egyre többen térnek vissza a hivatalos javítóműhelyekhez. Az ügyfelek értékelik ugyanis, hogy autójuk korához illő ajánlatokkal várjuk őket. Tapasztalataink szerint a tulajdonosok ugyan keresik a költséghatékony megoldást, de igénylik mindemellett azt a minőségi munkavégzést, amit márkaszervizünk nyújt. Ez a tudás mostantól a SEAT is esetében is ügyfeleink rendelkezésére áll. A szakmaiság mellett fontos szempont a felhasznált alkatrészek minősége is: mi kizárólag gyári elemeket építünk be a kocsikba a munkafolyamatok során, amire később garanciát is vállalunk, így partnereink probléma esetén is bármikor fordulhatnak hozzánk.

– Milyen körülmények várják az ügyfeleket a Csősz-Platánnál?

VM: – Műhelyeinkben tizenkét szerelőálláson javítunk autókat, a szerelőknek pedig legalább 1500 féle célszerszám áll a rendelkezésére a munka során. A SEAT szervizjog megszerzésével újabb márkára készítettük fel a kereskedésben dolgozó szakembereket, akik így már a spanyol modell példányait is professzionális hozzáértéssel javíthatják. A vállalat egyébként év közben is nagy figyelmet fordít a munkatársak képzésére, 40-45 napot töltenek összesen oktatáson a kollégáink.

– Miért fontos, hogy hozzáértőkkel javíttassuk gépkocsinkat?

VM: – Amikor autót vásárolunk, tisztában kell lennünk azzal, hogy nem csak egy tárgyat veszünk meg, hanem egy közlekedési eszközt, aminek a megfelelő karbantartása tulajdonosi feladat. Fontos, hogy megfelelően kövessük az előírt periódusokat, és lehetőség szerint olyan szervizben javíttassuk a gépkocsinkat, ahol mindenre felkészült munkatársak dolgoznak. Egy márkafüggetlen műhely, s egy magánszerelő felkészült lehet egy adott márka autóinak egy-egy problémájára, átfogó megoldást azonban kizárólag a márkaszerviz tud biztosítani. A legjobb példa erre, hogy a függetlenek által megjavíthatatlannak ítélt autók mindig nálunk kötnek ki.

