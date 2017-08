Profi szinten ez nagyon sokba került volna

Illés Gyula színt vallott. A Tarpa megyei I. osztályú futballcsapatának labdarúgója a közösségi oldalon tette nyilvánossá, hogy milyen leszúrást kapott a csapat szakmai tanácsadójától, Csank Jánostól azok után, hogy 1–2-es állásnál kiállították a Fehérgyarmat ellen, a csapata által végül már nélküle 3–2-re megnyert mérkőzésen.

„Hálás vagyok és büszke, hogy újra vele dolgozhatom!” – zárja Illés Gyula a sorait, jelezve, hogy elfogadja mindazt, amit az egykori szövetségi kapitánytól, korábbi zalaegerszegi edzőjétől az öltözőben, majd egy hatszemközti megbeszélésen hallott.

– Csank János a maga módján mérges volt rám, ennek hangot adott az öltözőben, és minden szava jogos volt – mondta a történtekről a tarpai labdarúgó, Illés Gyula. – A csapat előtt, majd a parkolóban is kiosztott, de közben nagyon emberségesen viselkedett. Köztudott, hogy a mesterrel nagyon jó a munkakapcsolatom azóta, hogy Zalaegerszegen együtt dolgoztunk, nyilván tudja, hogy mit várhat tőlem, és hogy példát kellene mutatnom a többieknek. Ezért is fájt, hogy neki is csalódást okoztam a kiállításommal, de ugyanakkor nagyon megérintett az, ahogyan kezelte az ügyet.

De mi is történt pontosan az ominózus mérkőzésen, amelyen már 2–0-ra vezetett a vendég Fehérgyarmat, majd a 40. percben szépített a Tarpa, ám a 45. percben Illés Gyulának felmutatta a piros lapot Takács Ákos játékvezető.

– Egy párharc soárn sérelmeztem a játékvezetői ítéletet, és keresetlen szavakkal azt kérdeztem tőle, hogy miért nem az ellenem elkövetett szabálytalanságot fújta le – idézte fel a történteket a nyáron Nyírbátorból Tarpára igazolt 34 éves futballista. – Elgurult a gyógyszerem, abban a pillanatban tudtam, hogy hülyeséget csináltam. Nem is emlékszem, hogy valaha voltam-e kiállítva, most megtörtént, és az fájt az egészben a legjobban, hogy a csapatot hoztam nehéz helyzetbe. A második félidőt nem is néztem meg, de minden rezdülést hallottam, nagy megkönnyebbülést éreztem, amikor fordítani tudtunk, és végül megnyertük a mérkőzést. Tudom, hogy még egyszer nem okozhatok ekkora csalódást a szurkolóknak, a csapattársaknak, a vezetőknek és legfőképpen Csank Jánosnak, akit csodálok azért, hogy ennyire emberségesen kezelte a kérdést. De ismerem is őt annyira, hogy tudjam, mindig őszinte, ami a szívén, az a száján.

Csank János is meglepődött. Egyrészt azon, amit Illés Gyula tett, nem kevésbé pedig azon, hogy a játékost ennyire megérintették a szavai.

– Nem tudom másként mondani, rohadtul ki voltam rá, amikor megkapta a piros lapot – mondta lapunk érdeklődésére Csank János. – A bíró nem vezette rosszul a meccset, az adott esetben sem ítélt rosszul, bár Gyula alighanem azt kérdőjelezte meg, hogy miért nem fújt korábban az ő javára. De egyébként is, a játékvezetőhöz nem szólhatnak a játékosok, ő pedig különösen nem, akinek példát kellene mutatnia. Mivel a megyei bajnokságban nem kapnak a csapatok MLSZ-támogatást, ezért a vezetőkkel és a szponzorokkal szúrt ki elsősorban, akik pénzt és energiát áldoznak a csapatra, no meg a szurkolókkal. Látom rajta, hogy frusztrált, mert nem megy annyira neki a játék, mint szeretné, de ez akkor sem felmentés. Ugyanakkor tudom, ettől még mindig többre képes és annak is örülök azért, ha ennyire megérintették a történtek.

Ezek után az a kérdés, hogy milyen büntetésre számíthat a futballista.

– Egy biztos, a profi osztályokban nálam nagyon súlyos büntetési tétellel járt az ilyesmi, ezt Illés Gyula is tudja jól – felelte Csank János. – Az amatőr szférában nincs ilyen eszköz a kezünkben, de a játékos így is bűnhődik, hiszen úgy kell edzenie, hogy az eltiltásáig nem léphet pályára és kimarad a meccsből, ahol lehet egy kis prémiumot keresni.

Csank Jánosnak a tarpai szerepvállalásának kezdete óta eltelt másfél hónap alatt és az eddig játszott három forduló alapján van rálátása egyrészt a tarpai helyzetre, no meg kicsit talán a szabolcsi futball állapotára is.

– Tarpán minden adott az ilyen szinten végezhető minőségi munkához, folyamatosan szépül a kis stadionunk, amelyben immár hangulatos villanyfényes meccseket is tudunk játszani – mondta a korábbi szövetségi kapitány. – A legutóbb ellenfél, a Fehérgyarmat is nagyon jó csapat volt, de a második félidő rövid időszakától eltekintve el tudtuk tüntetni a kiállításból adódó hátrányunkat, sőt, néha úgy tűnt, hogy mi vagyunk többen a pályán. Ami pedig a szabolcsi futballt illeti, meglep, hogy viszonylag sok a fiatal, vagyis huszonöt év alatti játékos. Jól ismerem a Pest megyei, a nógrádi, a borsodi és hevesi bajnokságot, ezeken a helyeken nem lehet ezt elmondani. Az is látszik, hogy hajtósak a meccsek, van presztízse a bajnokságnak, úgyhogy lehet alkotni, és érdemes figyelni a futballistákat is.

Innentől kezdve valamennyi fiatal „veszélyben” érezheti magát, mert Csank János nem hagyja veszni azokat, akikekben fantáziát lát. Erről éppenséggel Illés Gyula is tudna mesélni…

Egy meccses eltiltás

A Magyar Labdarúgó-szövetség megyei igazgatóságának fegyelmi bizottsága végül egy bajnoki mérkőzésre tiltotta el Illés Gyulát. A testület méltányolta a labdarúgó előéletét, hogy tényleg nem volt még kiállítva pályafutása során, és hogy a tárgyaláson megjelenve megbánást tanúsított. Mindez azt jelenti, hogy a játékos csak a Nyírgyulaj elleni következő meccsen nem léphet pályára.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA