Rács mögé kerül a tiszabezdédi támadó – Jobbik: „Bűnhődjenek a tettestársak is”

Elítélte a törvényszék a tiszabezdédi bántalmazót, aki részegen, ok nélkül halálra vert egy helybeli férfit.

Hat év börtönbüntetésre és öt év közügyektől eltiltás mellékbüntetésre ítélte O. A. vádlottat a Nyíregyházi Törvényszék dr. Bodnár Zsolt vezette büntetőtanácsa halált okozó testi sértés bűntette és könnyű testi sértés vétsége miatt hétfőn – tájékoztatta lapunkat dr. Toma Attila.

A törvényszék sajtószóvivője ismertette: a vádlott 2015. június 1-jén nagyobb mennyiségű szeszes ital elfogyasztása után Tiszabezdéden kerékpározott, amikor meglátta D. J. sértettet, aki a saját kerékpárját tolva közlekedett. A vádlott a sértett mellé érve leszállt kerékpárjáról, és előzetes szóváltás nélkül hátba rúgta D. J-t, aki ettől a földre esett.

Miközben próbált felállni, a vádlott ököllel arcon ütötte, s a sértett bántalmazásával csak akkor hagyott fel, amikor a sértett kijelentette, hogy hívja a rendőrséget. A vádlott cselekménye következtében D. J. sértett 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.

Belehalt a bántalmazásba

O. A. vádlott ugyanezen a napon ittas állapotban sétált Tiszabezdéd egyik utcájában, amikor a vele szemben szintén gyalogosan közlekedő sértettet minden indoklás nélkül ellökte, aki elesett.

A vádlott a földön lévő sértettet legalább közepes erővel fejbe rúgta, amitől hanyatt esett. Ezt követően a sértett felállt a földről, elindult a lakása irányába, de rosszulléte miatt az első lakott háznál segítséget kért, ahonnan a mentőket értesítették. A sértett az elszenvedett sérülés következtében néhány nap múlva elhunyt.

Az orvosszakértő megállapította, hogy a sértett halához vezető sérülés a vádlott rúgásától származott. A bűncselekmény minősítése halált okozó testi sértés, nem emberölés, mivel a vádlott szándéka nem a sértett ­életének kioltására irányult. Figyelemmel azonban az ­elkövetés módjára, a vádlott előre láthatta tettének kö­vetkezményét, de bízott azok elmaradásában. Az ítélet nem jogerős, az ügyész súlyosításért, a vádlott és a védő enyhítésért fellebbezett.

A Jobbik sajtótájékozta­tóján elhangozottakra rea­gálva dr. Toma Attila elmondta: a vádhoz kötöttség elve alapján a bíróság csak annak a büntetőjogi felelősségéről dönthet, aki ellen vádat ­emeltek, s csak abban a körben, ami miatt vádat emeltek.

Jobbik: „Bűnhődjenek a tettestársak is”

– Elfogadhatatlan, hogy miért csak elkövetőről, miért nem elkövetőkről beszélt a bíróság, ahogy az is, hogy a tiszabezdédi Varga Gyula életét oktalanul és brutálisan kioltó tettes mindössze hat év börtönnel és pár százezer forint eljárási költségtérítéssel megússza mindazt, amit két társával együtt elkövetett. Új eljárást kellene indítani az ügyben! – kommentálta az ítéletet hétfőn Adorján Béla. A jobbikos politikus szerint a büntetőtörvénykönyv nem szankcionálja elég súlyosan az ilyen típusú bűncselekményeket.

– Nem lehet enyhítő körülmény, hogy milyen tudatmódosító szerek hatása alatt álltak az elkövetők, ahogy az sem, hogy a börtönre ítélt férfinak kisgyermekei vannak, akikről gondoskodnia kell. Varga Gyulának is vannak gyermekei, a halála lelkileg és anyagilag is romba döntötte a családját, róluk ki gondoskodott? A Jobbik kezdeményezni fogja, hogy ilyen esetekben az állam életjáradékot folyósítson az áldozatok családtagjainak, majd hajtsa be annak összegét az elítélteken. Rendet kell tenni ebben az országban, szigorú büntetésekkel és a rabokat munkára fogó börtönökkel – szögezte le Adorján Béla.

