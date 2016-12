Rajtunk múlik!

© Illusztráció: Getty Images

Ha jól csináltuk, akkor az elmúlt napokban kaptunk és adtunk is, mert megéreztük a karácsony lényegét. Tudtunk nevetni, ha sótlan lett a pogácsa, de akkor is, ha túl édesre sikerült a zserbó. Mosolyogva állapítottuk meg, hogy akárcsak tavaly, most is kicsit ferdén áll a fa, és az égő már csak világít, de nem zenél. Bednárik Mónika jegyzete.