Rangadó vár a Kisvárdára

Két egymást követő hazai mérkőzése következik a Kisvárda Master Goodnak, tehát elvileg minden adott ahhoz, hogy folytassa jó szereplését az eddigi két fordulóban négy pontot gyűjtött NB II-es társaság. Csakhogy a Zalaegerszeg és a Gyirmót elleni fellépések előtt hiába írja be bárki is előre a hat pontot, azokért még alaposan meg kell küzdeni. Elsőként vasárnap (kezdés 17.30-kor) a ZTE ellen, amely épp a jövő heti ellenfél, a Gyirmót otthonában szenvedett legutóbb 5–0-s vereséget.

– A futballban nem szabad előre gondolkodni, sorozatokban pláne, de még csak két meccsre előre sem – mondta Kondás Elemér, a kisvárdaiak vezetőedzője. – Mindig a soron következő fellépést kell szem előtt tartani, ezt megtanultam már az évek során. A Kisvárda Zalaegerszeg elleni mérkőzése mindenkor rangadónak számít, most is az, függetlenül attól, hogy milyen rajtot vett a két csapat. Biztos nem fordul elő még egyszer, hogy a Zete öt gólt kapjon, jobban is örültem volna, ha szorosabb eredményt ér el Gyirmóton, mert így kettőzött akarással lépnek majd pályára ellenünk.

Amíg a Zalaegerszeg két eddigi bajnokiján egyetlen találatot sem jegyez, addig a várdaiak háromgólos mérkőzésenkénti átlaggal rendelkeznek a Mosonmagyaróvár (3–3) és a Győr (3–1) elleni találkozókat követően. Nem lenne baj, ha folytatódna ez a sorozat…

– Valóban örömteli, hogy eredményesen futballozunk eddig, bízom benne, hogy a támadójátékunk hatékonyságára most sem lesz panasz – így Kondás Elemér. – Ugyanakkor hiába nem szerzett még gólt a Zalaegerszeg, figyelnünk kell a gyors embereikre, mint amilyen Babati Benjamin vagy Vernes Richárd. A hat szerzett gólunk nagyon jó, a négy kapott viszont sok, tehát hátul is koncentrálnunk kell, legalább úgy, ahogy Győrben tettük.

Legutóbb tehát nyert a kisvárdai csapat, lássuk, hogy Kondás Elemér a magáénak vallja-e a győztes csapaton ne változtass elvet.

– Különösebb okom nincs a változtatásra, de nem az előző heti eredmény, hanem a pillanatnyi forma határozza meg a kezdő csapatot. Ezt figyelembe véve egy-két helyen azért kicserélődhet a csapat vasárnap délutánra – felelte a szakvezető, akinek sérülés vagy eltiltás miatt egyetlen játékosáról sem kell lemondania.

