Reformáció: állandó megújulás

A reformáció nem csupán egy korszakhoz kötődő egyháztörténeti esemény, ezért nem is érhetjük be egyszerű megemlékezéssel. A folyamatos önvizsgálat és megújulás melletti elkötelezettség korunkban is elvárás egyháznak, közösségnek és egyénnek egyaránt.

Így értékelte Luther Márton 1517-es cselekedetét a Derencsényi István egyházkerületi főjegyző Milotán, ahol „500 éve Reformáció” címmel tartottak vasárnap ünnepi istentiszteletet. Előtte megnyitották a Fülöp Sándor festőművész alkotásaiból rendezett kiállítást a Milotai Református Egyházközség Gyülekezeti Házában.

– Az egykori reformáció intelmei ma is aktuálisak, különösen Európa nagy közösségének színterén, ahol számunkra érthetetlen okokból, lopakodó jogalkotással kockáztatják az évezredes kultúrát, értékrendet – figyelmeztetett köszöntőjében dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő.

– KM-NyZs –

