Régészeti kincsekre bukkantak az épülő kemecsei börtön helyén

Előírás immár hazánkban, hogy minden nagyobb beruházás előtt régészeti feltárásokat kell végezniük a szakembereknek, nehogy az építkezés miatt örökre elvesszenek a múltról valló tárgyak, különböző leletek.

2017 augusztusában a nyíregyházi Jósa András Múzeum munkatársai a Kemecse határában tervezett börtön munkálataihoz kapcsolódóan végeztek régészeti feltárást. A munkálatokat most különösen indokolttá tette az is, hogy a Homokdomb elnevezésű területet már korábbról is úgy ismerték az archeológusok, mint újkőkori régészeti lelőhelyet.

Az ásatás során több szondaárokkal vizsgálták át a területet. A kutatóárkok egy részéből előkerültek a középső újkőkori megtelepedés nyomai. A régészeti objektumok a korszakra jellemző karcolt vonalakkal díszített cseréptöredékeket és obszidiánból pattintott pengéket tartalmaztak, és egy szabadtéri tűzhely nyomait is megtalálták – tájékoztatta portálunkat Tompa György ásatásvezető régész.

