Rejtett gépek, letisztult formák

A konyha a lakás egyik legfontosabb helyisége, aminek a kialakításakor nem csak arra kell ügyelni, hogy a főzéshez minden kéznél legyen: ez a közös étkezések színtere is, így az sem mindegy, hogy fér el benne a család. A lakberendezési trendek változása hatással van a konyhára is, amit természetesen a digitalizáció sem hagy érintetlenül.

A tömör bútorokat felváltják a letisztultabb formák.” Molnár Zoltán

Cappuccino és tört fehér

Molnár Zoltán, a bútorgyártáshoz szükséges alapanyagok, valamint belsőépítészeti termékek forgalmazásával foglalkozó Ednetti Kft. ügyvezetője azt mondja, a hozzájuk fordulók egy része határozott elképzelésekkel érkezik: szaklapokban vagy az interneten találkozott bizonyos megoldásokkal és azokat szeretné viszontlátni a saját konyhájában, mások viszont náluk gyűjtenek ötleteket.

– Azt tapasztaljuk, legalább 3–4 alkalomra van szükség ahhoz, hogy kialakuljon a végleges elképzelés, hiszen a legtöbben csak itt szembesülnek azzal, hogy a lehetőségek tárháza végtelen, legyen szó anyagokról, színekről, formákról, felületekről – mondja Molnár Zoltán. – Kicsit könnyebb dolgunk van, ha új konyhát kell berendeznünk, hiszen a méret és az elhelyezkedés alapvetően meghatározza azt, mit lehet beépíteni. A praktikum a leglényegesebb szempont, de egyre fontosabb a design is. Minden helyet ki kell használni, figyelembe véve, hogy nem minden eszközre van szükség minden nap. Most a magas fényű frontok a legnépszerűbbek, sokszor marásminta nélkül, kedvelt a cappu­ccinoszín és a tört fehér, a klasszikus, tömör fa bútorokat pedig kezdik felváltani az egyszerűbb, letisztultabb formák.

Tévé a hűtőajtóban

– A hozzánk fordulók 90 százaléka azt kéri, hogy a gépeket – páraelszívó, mosogatógép, mikrosütő, hűtőgép – építsük be a bútorba, a nagy többség pedig annak a híve, hogy ezek maradjanak rejtve. Egyre gyakoribb, hogy a sütő nem a főzőlap alá kerül, és az is, hogy nem lentre, hanem derékmagasságba kérik – a háziasszonyoknak így könnyebb kivenni és betenni a tepsiket és a gyerekek szempontjából is biztonságosabb.

– A konyhai gépek beépítése számunkra tehát természetes, időnként mégis meg tudnak bennünket lepni az ügyfeleink: nemrégiben egy pár azt kérte, hogy a hűtőajtóba építsünk be egy LCD-tévét – nem volt könnyű, de megoldottuk – mondja Molnár Zoltán, aki szerint a többség készen veszi meg a konyhabútorokat, hiszen az az egyszerűbb és gyorsabb megoldás, ám akik szeretnék, hogy az a helyiség, ahol nap mint nap órákat töltenek, a saját elképzeléseik alapján készüljön el, rászánják a plusz időt és szakemberekre bízzák a kivitelezést.

– KM-SZA –

Minden érintésre nyílik

Az idei Konyhakiállításon olyan újdonságok mutatkoztak be, mint a teljes ajtófelületén érintőkijelzős sütő vagy az egymással kommunikáló főzőlap és elszívó. Az év egyik legizgalmasabb újdonsága, hogy a bútorgyártók különös figyelmet szentelnek az esztétikum és a design mellett a praktikus megoldásoknak is, főként, ami a tárolást illeti. A konyhaszekrények olyan belső kialakítást kaptak, amelyeknek köszönhetően megszűnik a káosz a polcokon és fiókokban. A „kis helyen minél több dolgot” elve érvényesül, nem megfeledkezve az átláthatóságról, a letisztult vonalvezetés érdekében pedig sok gyártó fejlesztett ki olyan push-open rendszereket, amikkel minden érintésre nyílik.

