Rekorddal rajtol a PET Kupa

Néhány nap múlva ötödik ízben indulnak útnak a Tiszán az ártéri hulladékból épült hajók. A PET Kupa célja hazánk második legnagyobb folyójának védelme és megtisztítása; az eleinte csak figyelemfelkeltésnek szánt rendezvény mára komplex környezetvédelmi projektté, közösségi eseménnyé nőtte ki magát, amelynek az idén is a Földművelésügyi Minisztérium a fő támogatója.

Dombrádtól Tiszalökig

– Ebben az évben a Dombrád–Ibrány–Balsa–Tokaj–Tiszaladány–Tiszalök útvonalon 71 kilométert fogunk megtenni a 16 hajóval. A cégek, önkormányzatok, civil szervezetek csapatai összesen mintegy 150 főből állnak – kezdte beszélgetésünket a számadatokkal Hankó Gergely. A projektvezető részletes menetrenddel is szolgált: – Június 29-én, a kupa nulladik napján előszedést rendezünk: megtisztítjuk a palackoktól az Apáti-szeget – amely a Tiszatelek–Tiszabercel ártér Természetvédelmi Terület része –, s részint ebből épülnek majd meg a hajók a dombrádi Tisza-parton július elsején és másodikán.

– Június 3-án 11 órakor rajtol a mezőny Dombrádról, két nappal később találkozunk a Bodrog felől érkező kenus takarítókülönítménnyel, majd pihenő következik: 6-án a kupa tiszteletére Tokaj városa Tisza-napot szervez filmbemutatóval és egyéb kulturális programokkal. A befutó és az eredményhirdetés 8-án esedékes, mégpedig a tiszalöki Feketeszakáll Kalandpark és Strand területén – tudtuk meg Hankó Gergelytől.

Közösségkovácsoló munka

A csütörtöki előszedésben is számos önkéntes vesz részt: ott lesz többek között Ibrány és Dombrád csapata, utóbbi város önkormányzata gondoskodik a szállításról, a Felső–Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság pedig a technikai hátteret biztosítja, s dolgozói kiveszik a részüket a szemétszedésből is.

Dombrád a rekordok városa, így ezt a lehetőséget sem szalasztják el: megépítik a valaha létezett legnagyobb pet-hajót.

– A Dombrádi Híradóban tettük közzé a felhívást, és jöttek is a palackok a környező vendéglátóegységektől, iskoláktól, cégektől, valamint a lakosságtól – több is, mint amennyire szükségünk van a cigándi hajó túlszárnyalásához – tekintett vissza az előzményekre Csáki Menyhért Péter. – A palackok válogatásába bevonjuk a lakosságot is, a gyerekeknek örök élmény lehet a részvétel a rekordkísérletben, s a közösségkovácsoló munka végén neveiket, ­üzeneteiket is felírhatják majd a katamarán vitorlájára – tette hozzá a kulturális szervező.

A probléma forrásánál

Ukrajna és Románia egyes részein még nem született meg a modern hulladékgazdálkodás infrastruktúrája, a lakosság fogyasztása – és ezzel csomagolóanyag-felhasználása – ugyanakkor megsokszorozódott az elmúlt évtizedekben. Gyakran egyszerűen a Tisza és mellékfolyói árterébe borítják a szemetet, ami így megyénket is elborítja.

A PET Kupa stábja évek óta járja a Tiszát és ártéri erdeit, több mint 150 súlyosan szennyezett helyszínt térképezett fel, s tíz tonna hulladéktól szabadította meg a termé­szetet.

A kupa híre már Kárpátaljára is eljutott, ahol a főiskolai előadásokat és egy sajtótájékoztatót követően harminc helyi önkormányzat kezdte el kitakarítani környezetét, aminek eredményeképpen a nyár beköszöntéig több mint ezer zsák szemét gyűlt össze.

