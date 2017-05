Remegő lábakkal a dobókörben

Második franciaországi versenyén, Marseille-ben már áttörte a hatvanméteres határt Szikszai Róbert, aki 61.20 métert ért el diszkoszvetésben. A Nyíregyházi sportcentrum junior Európa-bajnok és U23-as Eb-bronzérmes versenyzője ezzel a második helyen végzett, csak honfitársa, a 2004-es athéni olimpia ezüstérmese, a 62 méter fölé jutott Kővágó Zoltán tudta őt megelőzni.

A versenynél is nagyobb kihívást jelentett, hogy miként kerülnek haza a versenyzők, végül többszöri átszállással és jegymódosítással landoltak Budapesten. A nyíregyházi versenyzőnek pedig nem is volt sok pihenője, hiszen a hétvégi Kelet-kupán máris a dobókörbe lépett. Mégpedig remegő lábakkal, és nem az izgalomtól, hanem a fáradtságtól. Szikszai Róbert azonban így is vállalta a fellépést Debrecenben, ahol négy érvényes kísérlettel zárt, ezek közül a második volt a legjobb, 58.72 méteres. Ez a körülményekhez képest elfogadható teljesítmény.

A versenyt a Ferencváros sportolója, Huszák János nyerte, az elsőséghez 59.38 méterre volt szükséges. Pedig a másik nyíregyházi induló, Káplár János is kihasználhatta volna, hogy ezúttal senki nem tudott hatvan méter fölé jutni, bíztatóan melegített, ám végül 58.36-tal a harmadik helyen zárt.

A másik férfi dobószámban, súlylökésben Kerekes László idei legjobb eredményét érte el, 17.22 méterrel a második helyen végzett a verseny 17.80-nal megnyerő Kürthy Lajos mögött.

