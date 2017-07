Remek művek kerülnek ki a dolgos, két kezéből

Legutóbbi kiállításának, ahol mintegy harminc festménye mellett a selyemszalag-hímzéseit is megcsodálhatták az érdeklődők, a helyi művelődési ház adott otthont.

– Régóta dédelgetett álmom volt, hogy festeni kezdjek. Az egyik kolléganőm – tudva ezt – meglepett egy szitanyomatos készlettel. Nem jártam művészeti képzésre, magamtól tanultam, illetve az internetes kisfilmekből is „ellestem” ezt-azt. Megfestettem a csenger- simai templomot, megannyi csendéletet, majd arcképek is születtek, így elevenedett meg a vásznon például elsőként a húgom, majd Nyéki Gyuláné Margitka nyugalmazott óvónő unokája, Bélbász-Szűcs Andrea lelkipásztor kislánya, illetve a való életben is csodálatosan festő Dalma – ecsetelte Farkas Ferencné, aki elárulta: Mátészalkán végzett az egészségügyi szakközépiskolában, idővel a tyukodi bölcsiben, annak megszűnése után a helyi óvodában kapott állást.

A környezete és az amatőr művésztársak pozitív visszajelzései, a festés boldogító, megnyugtató öröme, illetve az egymást követő felkérések folyamatosan alkotásra késztetik, jelenleg egy szarvast ábrázoló képen (és saját lakása hagyományos kifestésén) dolgozik a mindig tökéletesre törekvő Irénke.

KM-PI

VISSZA A KEZDŐOLDALRA