Remélik, hogy rangadó lesz

Az a két csapat találkozik szombaton (kezdés 18 órakor) a kisvárdai tornacsarnokban, amelyeknél talán a mezőnyben a legjelentősebb volt a játékosmozgás a nyáron, és tavalyi önmagukhoz képest a leginkább megerősödtek. A Kisvárda Master Good SE a Siófokot fogadja, amelyről kiderült, hogy a dobogóesélyes csapatokat még nem tudja megszorongatni (idegenben Győr 20–31, otthon Érd 22–32, Ferencváros 29–37), de a nemzetközi porondon érintett Debrecen (28–22) és Dunaújváros (32–26) baját azért idegenben is ellátta.

– Jelentős erőpróba előtt állunk, talán az eddigi legnehezebb meccs vár ránk – mondta Mátéfi Eszter, a kisvárdaiak szakmai igazgatója. – Merem remélni, hogy a mérkőzés kiérdemli majd a rangadó jelzőt, ehhez az kell, hogy felnőjünk a feladathoz, kitegyük a szívünket a pályára, és megalkuvás nélkül küzdjünk a győzelemért. Igen, a győzelemért, hiszen hazai pályán nem is lehet más célunk, mint a mindig lelkes, remélhetőleg ezúttal is telt házas közönségünk kiszolgálása. A sérültjeink felépültek, igaz, Triscsuk Krisztina és Tarjányi Szilvia személyében most két olyan játékosunk volt, akik betegség miatt hagytak ki két-két edzést. Bízom benne, hogy a szombati kezdésre valamennyi játékos a rendelkezésre áll majd.

Manapság már nem nagy kunszt felkészülni az ellenfelekből, hiszen az összes meccs felvétele és statisztikája a szakvezetők rendelkezésére áll. No, de a Siófok meglehetősen szélsőségesen teljesít, így nem mindegy, melyik arcát mutatja majd Kisvárdán.

– Ráadásul egy-egy meccsen belül is hullámzik a Balaton-partiak játéka, hiszen a Fradi ellen volt periódus, amikor egészen közel voltak ellenfelükhöz, de az Érdet nem tudták megszorongatni, miközben Dunaújvárosban egészen simán nyertek – vezetett be a Siófokról szóló ismeretei labirintusába Mátéfi Eszter. – Minden poszton klasszis és válogatott játékosok egész sora vár bevetésre az ellenfél soraiban, amelyet a szövetségi kapitány, Kim Rasmussen testvére, Lars Rasmussen irányít. Kíváncsian várom, hogy mire leszünk képesek ezen a mérkőzésen, mindenesetre bízom a csapatomban, kellően rá tudtunk hangolódni erre az összecsapásra.

Az év végi világbajnokság előtt ez lesz a várdaiak utolsó hazai bajnoki mérkőzése, de a jövő héten szerdán újra otthon játszik a csapat, amely akkor a Kecskemétet fogadja a Magyar Kupában.

