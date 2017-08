“Rengeteg volt a feszültség, annyi, hogy Nyírcsaholy egész havi áramellátást biztosítani tudta volna”

Jánkmajtis–Tisztaberek 2–3 (1–1)

Jánkmajtis, 50 néző, v.: Lövei.

Jánkmajtis: Haklik A. – Enyedi N., Mikulka D., Kiss I. (Nagy G.), Balogh S., Sólyom M., Sopota Sz. (Koncz L.), Szabó D. (Homoki G.), Botos Z. (Homoki J.), Kóczé Sz., Logojda S. (Korponai I.)). Edző: Szabó István.

Tisztaberek: Makay Z. – Jóni R., Molnár Róbert, Juhász A., Lukács N. (Molnár Rorand), Nagy J., Szabó P. (Kálló A.), Bencze Á. (Erdős S.), Tóth J., Costea, Balás G. (Lázár R.). Edző: Oroszi István. Gól: Logoida S., Balogh S. (egyet 11-esből) illetve Jóni R. 2, Costea. Ifi: 2–7.

Szabó István: – Megint egy nyerhető meccset buktunk el. Javul a játékunk, de…

Oroszi István: – A három pontnak örülünk és a helyenként jó játéknak, de még nagyon sokat kell változtatnunk a hozzáállásunkon.

Csengersima–Tyukod 5–2 (5–1)

Csengersima, 120 néző, v.: Mindák.

Csengersima: Székely Sz. – Asztalos G., Horváth T. (Gaál Cs.), Kerekes M., Rosu F. (Gyarmati N.), Domokos L., Kocsis I. (Barcsay Á.), Volkán R. (Balogh B.), Nyíri A., Korpás A., Halász N. (Salagean). Játékos-edző: Volkán Roland.

Tyukod: Mezei Gy. – Varga Gy. (Varga B.), Feka N., Berki N., Feka J. (Sipos M.), Tóth F. (Kiss T.), Varga K., Kertész I J. (Kertész II J.), Lakatos I., Nyerges O. (Tősér J.), Ráski Z. Edző: Czibere József. Gól: Kerekes M. 3, Kocsis I., Volkán R., illetve Lakatos I., Varga B. Ifi: 7–0.

Volkán Roland: – Igazi csapatmunkával, és néhány kiemelkedő egyéni teljesítménnyel sikerült itthon tartanunk a három pontot. Gratulálok az ifik győzelméhez.

Czibere József: – Megint adtunk egy félidőnyi előnyt az ellenfelünknek.

Nyírcsaholy–Beregdaróc NAP-ÉP 2–3 (1–2)

Nyírcsaholy, 100 néző, v.: Éva I.

Nyírcsaholy: Mándi P. – Varjasi K., Szabó V. (Spéth R.), Balogh J. (Ilku T.), Botos B., Szimuly Gergő, Kiss A. (Ilku Á.), Csorvási Gy., Bálint Cs., Lengyel L., Osvath Z. Edző: Kiss Ervin.

Beregdaróc: Ficze T. – Derceni B., Kokas A., D. Pethe K., Ács G. (Kelemen R.), Veress R., Ács Z. (Balla L.), Kosztel D. (Balogh B.), Szlifka, Varga G. (Lukovics J.), Rózsa R. Edző: Baracsi Endre. Gól: Osvath Z., Bálint Cs., illetve Ács G. 2, Rózsa R. Kiállítva: Bálint Cs. (90. perc). Ifi: 1–3.

Kiss Ervin: – Nehéz egy ilyen mérkőzés után mit nyilatkozni. Rengeteg helyzetet kihagytunk, ettől függetlenül egy jó csapat ellen játszottunk, amely könyörtelenül kihasználta a lehetőségeit. Mi csak az utolsó huszonöt percben nyújtottuk azt a teljesítményt, amit hazai pályán illene.

Baracsi Endre: – Olyat tettünk, amit talán eddig még soha. Mind a hat pontot elhoztuk Nyírcsaholyból, ezért gratulálok mindkét csapatnak. A felnőtt meccsen rengeteg volt a feszültség, annyi, hogy Nyírcsaholy egész havi áramellátást biztosítani tudta volna. A játékban nem voltunk túlságosan sziporkázók, de rendre odaértünk a kapu elé, ami a ma döntőnek bizonyul. Azért annak örülök, hogy a gólbírót még nem vezették be ebben az osztályban…

Vámosoroszi–Szatmárcseke 2–3 (0–3)

Vámosoroszi, 100 néző, v.: Oláh Z.

Vámosoroszi: Bodnár B. – Márton J., Bornemisza I., Szabó Antal, Riskó T., Baráth G., Róka R. (Fábián G.), Kiss D. (Somogyi T.), Szaniszló T., Tisza S., Szabó Attila. Játékos-edző: Mikes Ferenc.

Szatmárcseke: Kovács G. – Bandics L., Bakó K., Mándi Zs., Vajda A., Botos Á., Algács M., Sankó J. (Bozsányi L., Somogyi R.), Magula M., Mándi Z., Varga Z. (Botos V.). Edző: Hadadi Ferenc. Gól: Szaniszló T., Riskó T., illetve Magula M., Varga Z., Vajda A. Ifi: 6–1.

Mikes Ferenc: – Egy félidőnyi előnyt adtunk az ellenfélnek. A másodikat meghajtottuk, de mivel későn rúgtuk a gólokat, így vereség lett a vége. A játékvezető inkább nézte, mint vezette a mérkőzést. Ami nálunk sárga, az az ellenfélnek semmi, és az elmaradt tizenegyesek miatt számoljon el a lelkiismeretével.

Hadadi Ferenc: – Magas színvonalú játékvezetés mellett, akár több gólos győzelmet is arathattunk volna. Talán végre összeáll a csapat. Mielőbbi felépülést kívánunk „Békának”.

Nyírmeggyes–Milota 3–2 (0–1)

Nyírmeggyes, 150 néző, v.: Szőnyi Z.

Nyírmeggyes: Hajzer T. – Gózner K. (Székely Zs.), Nagy Zs., Török G., Kovács L. (Szondi Á.), Éles B., Széles M. (Dobos J.), Batizi-Pócsi N., Kínál G. (Rézműves E.), Puskás D., Balogh L. Edző: Körmös Miklós.

Milota: Kánya G. – Vékony R., Paládi P., Petruskó R., Barna D., Szlepuhin (Dani G.), Delényi A. (Lakatos Gy.), Fóris I., Bunna A. (Fejes P.), Siket L., Nyilas B. Edző: Elek László. Gól: Puskás D. 2 (egyet 11-esből), Dobos J., illetve Siket L. 2 (mindkettőt 11-esből). Ifi: 1–1.

Körmös Miklós: – Elismerés illeti az ellenfél kapusát, mert jó néhány bravúrt bemutatott, és ezzel végig szorossá tette a mérkőzést, amelyen tíz emberrel védekező milotai csapat ellen harcoltuk ki a győzelmet. Gratulálok a fiúknak.

Elek László: – Gratulálok minden játékosomnak, mert alaposan megnehezítettük a lendületesen játszó hazai csapat dolgát. A sokak által előre beharangozott nagy különbségű vereségünk elmaradt, sőt, kisebb szerencsével, és ha a védelmünk nem ajándékoz két gólt is az ellenfélnek, akár nagyobb meglepetést is okozhattunk volna. Külön gratulálok Kánya Gábor szenzációs formájához, aki érzésem szerint a megyei egyik legjobb kapusa, és ezt most is bebizonyította.

