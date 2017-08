Révleányvári leány lett a kisvárdai II. Anna–bál szépe

A zsűri által legszebbnek ítélt 18 éves révleányvári leány, éppen most van túl az érettségin. Révleányváron, Borsod–Abaúj–Zemplén megyében lakik egy erdészházban. Így nem is meglepő. hogy imádja a természetet, és hobbija a lovaglás. Továbbtanulási terveit is a természet szeretete határozta meg. A Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karára adta be jelentkezését.

Az első udvarhölgynek Balla Adrienn 18 éves, a Kisvárdai Református Gimnáziumban tanulója. Kedvenc tantárgyai a biológia és a kémia. Ez év áprilisában részt vett a Szegedi Nobel-díjas konferencián. Ezért is szeretne gyógyszerész lenni. Kiválóan beszél angolul és németül. Angol nyelvből felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik. Szeret sportolni, főleg úszni, kerékpározni, kirándulni. Szabadidejének nagy részét a barátaival tölti.

A második udvarhölgynek választott 21 éves Koncz Sára Petra szintén kisvárdai lakos lett. Túl van az érettségin és bízik benne, hogy szeptembertől a Debreceni Egyetem Jogi Karán folytathatja tanulmányait. Álma, hogy ügyvéd lehessen. Nagyon fontos számára a sport, az egészséges élet, ezért rendszeresen sportol. Három éves volt, amikor elveszítette az édesapját. De „Pótapukáját” imádja, ahogyan Édesanyját is. Tudja, hogy nagyon sokat köszönhet nekik. Ők a legfontosabbak a világon Petra számára. Sok minden érdekli. Szabadidejében verseket ír, sportol és szeret kirándulni. 5 éve életmódot váltott. Azóta minden nap sportol, odafigyel önfejlesztésére, tudatosan tesz lépéseket céljai eléréséhez. Hisz a pozitív életszemléletben és abban, hogy minden ember személyes feladata a Világot jobb hellyé tenni.

A bálon résztvevő vendégek által legszebbnek Kovács Zsófia 20 éves Fehérgyarmati lakost választották. 20 éves, Fehérgyarmaton él szüleivel és két húgával. A II. Kisvárdai Anna–bálra nagymamája nevezte meglepetésként, de nagy örömmel fogadta, hiszen már 12 évesen manökenképzésen vett részt és vágya volt megmérettetni magát. Nagyon érdekli az egészséges táplálkozás, a mozgás, annyira, hogy tanulmányait és majd munkáját is ezek alkalmazásával kívánja folytatni. Diabetikusnak szeretne tovább tanulni. Reméli, hogy megszerzett tudásával sok embernek tud majd segíteni.

Szereti a természetet, az állatokat. Kikapcsolódást és feltöltődést jelent számára a túrázás, görkorcsolyázás és kerékpározás. Fontosnak tartotta még elmondani, hogy haja színe eredeti vörös, amelyet dédnagymamájától örökölt.

A zsűri által megválasztott II. Kisvárdai Anna–bál szépségkirálynője a dr. Horváth Gyula ötvösművész által készített vándorkoronának, a Hollóházi Porcelán Gyár egyedi gyártású vázájának és 100.000 forint értékű utazási utalványnak a boldog tulajdonosa lett. Az első udvarhölgy hollóházi vázát és 70.000 forint értékű utazási utalványt kapott. A második udvarhölgy szintén egy hollóházi vázát és 50.000 forintos utalvány elismerésben részesült. A közönségdíjas 80.000 forint értékű utazási utalványt kapott, valamint egy címlapfotózási lehetőséget a Panoráma Világklub magyarságának képes magazinjában.

Mindezek mellett a díjnyertes hölgyek részt vehetnek majd 2018–ban a VIII. Világtalálkozó Szépe döntőjében.

A bál szépei vasárnap délután sétakocsikázásra indultak a város utcáin és lakótelepein.

– Vincze Péter –

