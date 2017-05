Éppen ezért itt és most biztatom a hazánkért küzdő kormányerőket, tartsanak ki a végsőkig tervük mellett, mert ezt kívánja a haza érdeke, meg az a sok szegény ember, aki máról holnapra él. Hiányos gazdasági ismereteim szerint az EU nyilván azért kardoskodik az itthoni magasabb árak mellett, mert így marad a külföldről beömlesztett sok-sok termék ára, és a nyugati cégek nagyobb nyereséget tudnak majd kivinni hazánkból, ami nekik sem mindegy.

Közben gyermekek tízezrei fekszenek le itthon éhesen, mert nincs vacsorájuk, hónap végén már teljesen üresek a hűtőszekrények, s a nebulók alig várják az iskolai ingyen kaját. Csakhogy, ha bemegyek bármelyik áruházba idehaza, valahogy sehogy sem veszem észre azt a hatalmas rezsicsökkentést, amit fentebb szóba hoztam. Még az áram meg a benzin áránál érezni ebből valamennyit, de más termékeknél naponta csak lesünk, mint a moziban. Tessék csak ránézni a boltban mondjuk a húsok vagy a kávék áraira!

Azt látjuk, hogy a csökkentett áfa eltűnt, hiszen csaknem ugyanannyiba kerülnek, mint a rezsicsökkentés előtt. Sőt, az őrölt kávé negyedkilója százasokkal drágult az elmúlt hetekben. Persze, ennek is megvan az oka, sok helyen növelték a dolgozói béreket, amit a cégeknek kell kitermelniük. Ezt úgy tehetik meg, ha naponta, hetente emelik a tömegáruk árát. Ráfizetésből még nálunk sem gazdagodnak a cégek. Mindeközben milliók, súlyos milliárdok tűnnek el szőrén-szálán, amiből persze lehetne árakat csökkenteni, ám akkor rosszabbul élnének a leggazdagabbak is, persze így is volna miért irigyelni a 100 legtehetősebbet.

– Angyal Sándor –

