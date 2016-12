Rezsicsökkentést akar az Európai Bizottság is

Nem szerénykedett az Európai Bizottság, amikor új energiacsomagot mutatott be, ezek azonban csak az uniós javaslattevő szerv ajánlásai, törvény akkor lesz belőlük, ha néhány hónap, esetleg egy-két év tárgyalás után az Európai Parlament és a tagállamok miniszterei is elfogadják azokat – számolt be az index.hu.

Új munkahelyek

– Javaslataink erőteljes piaci lökést adnak az új technológiáknak, kedvező feltételeket teremtenek a beruházóknak, növelik a fogyasztók mozgásterét, javítják az energiapiacok működését és segítenek az éghajlat-politikai célok teljesítésében – ígérte Miguel Arias Cañete éghajlat- és energiapolitikáért felelős biztos.

A terv az energiahatékonyságot teszi első helyre. Ezt az Európai Bizottság 30 százalékkal növelné 2030-ig, ráadásul jogilag kötelezővé tenné. A testület úgy véli, hogy a lépéssel akár 70 milliárd euróval növelhetik a gazdasági teljesítményt és 400 ezer új munkahelyet teremthetnek. Emellett 2020 utánra is meghosszabbítanák azt a kötelezettséget, hogy a tagállamok évente másfél százalékkal több energiát spóroljanak meg.

Kiemelten foglalkoznának az épületek felújításával, mert háromnegyedük rosszul használja fel az energiát, miközben évente csak egy százalékukat építik át. A felújítások az Európai Bizottság szerint a rezsi miatti szegénységet is csökkenthetnék, az egészségügyi, környezetvédelmi előnyökről nem is beszélve.

Kötelezővé tennék azt is, hogy töltőpontok legyenek az elektromos autóknak az új vagy felújított köz- és kereskedelmi célú épületeken – sőt, akár magánházaknál is, ha tíznél több parkolóhelyük van. Így feloldhatnák azt az ördögi kört, hogy azért nincs sok elektromos autó, mert nincs elég töltőpont, és nincs elég töltőpont, mert kevés az elektromos autó.

Fókuszban a szélenergia

A csomag a megújuló energiát is kiemelten kezeli: az EU 27 százalékra akarja növelni a részesedést 2030-ra. A források közül a szelet emelik ki, aminek a használatára a magyar kormány szerint nincs szükség, holott ez adja a megújuló energiához kötődő munkahelyek többségét az EU-ban – 2005 és 2013 között megnyolcszorozta a pénzforgalmát és megötszörözte a foglalkoztatottak számát, miközben egyre olcsóbbá vált, ezalatt a napelemgyártás jelentősen visszaesett.

Az Európai Bizottság azt is javasolja, hogy kössék össze jobban a tagállami rendszereket azt az együttműködést is kihasználva, ami sokkal biztosabbá és olcsóbbá teheti Magyarország gázellátását, és fokozatosan csökkentsék az élelmiszer-alapú bioüzemanyagok keverését a benzinbe és a dízelbe, hogy például a biodízelbe szánt repce ne szorítsa ki az étkezési gabonát a termőföldekről.

