RIA-sajtótájékoztató: “Olyan hangulat alakult ki a baleset után, ami hasonlított az olaszliszkaira”

– Olyan hangulat alakult ki a baleset után, ami hasonlított az olaszliszkaira. Ez is jelzi cigány-magyar együttélés problémáit és azt, hogy nem hatékonyan költik el az integrációra szánt összegeket. Nem lehet a problémákat faji alapon kezelni. Akárcsak a romák, a magyarok, rendőrök, ügyvédek, bankárok stb. körében is van egy romboló réteg, akikre a törvény erejével, a hatóságok összehangolt munkájával kell lesújtani, míg a közösségek építő tagjait segíteni kell, fejleszteni az öngondoskodási képességüket, és bevonni őket a problémamegoldásba, így lesznek hasznos tagjai a társadalomnak. A RIA ezt tűzte ki céljául – tette hozzá a párt elnöke. Máté Sándor, a helyi roma önkormányzat elnöke egyetértett Orosz Mihály Zoltánnal abban, hogy a problémák megoldásába be kell vonni az érintetteket, azonban szerinte a gázolás után nem volt lincshangulat.

