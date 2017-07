Ricciardo közel a Hungaroring pályacsúcsához

A valaha futott leggyorsabb kör Rubens Barrichello nevéhez fűződik, aki a 2004-es időmérőn 1:18,436-os kört jegyzett a Q2-ben a Ferrarival. Ricciardo az aero-fejlesztésekkel megspékelt Red Bullal már délelőtt is csak 5 századdal maradt el ettől, délután pedig további 3 századot faragott a köridőből. – Meglátjuk, hogy mit hoz a holnap, de tényleg pozitív nappal kezdtünk – sommázott a ponttáblázat 4. helyén állomásozó pilóta, aki jól érzi a Hungaroringet: 2014-ben nyert már nálunk, az utóbbi két évben pedig a dobogó 3. fokáról locsolhatta a pezsgőt.

A nap végén a nagy négyes, a Ferrari és a Mercedes pilótái követték a Red Bull ászát: Sebastian Vettel 0,183 másodperces hátránnyal zárt a 2. pozícióban, kevesebb mint 2 századot verve Valtteri Bottasra. Az élmezőny szorosságát jól mutatja, hogy Kimi Räikkönen 3 tizeddel csúszott a 4. helyre, a finnt pedig 2 és fél századdal követte a pálya királyának számító ötszörös hungaroringi győztes Lewis Hamilton. Ricciardo egyelőre óvatosságra intette híveit: – Nem tudhatjuk, hogy a Ferrari és a Mercedes mivel rukkol majd elő, ráadásul a Ferrarik délutánra sokat gyorsultak…

Vettel azt jósolja, hogy szoros csata várható: – A pénteki napok alapján általában nehéz következtetni arra, hogy mi lesz, viszont itt szorosnak tűnik a csata, éppen ezért biztos vagyok benne, hogy jó móka vár ránk – fogalmazott a Ferrari versenyzője. Hamilton – aki a ponttáblázaton egyetlen ponttal van lemaradva az éllovas Vettel mögött – optimista, ráadásul különösen küldetéssel készül a szombatra: amennyiben megszerezné a rajtelsőséget, utolérné az örökranglista élén a 68 pole pozíciót jegyző Michael Schumachert. – Tudom, hogy valamikor el fog jönni az ideje annak, hogy megszerzem azt a pole-t, abban is biztos vagyok, hogy elmagyarázhatatlan érzés lesz, de hogy ez mit jelent, csak akkor tudom majd elmondani, amikor megtörténik, amikor tényleg átéltem. Hogy ez most lesz-e? Nem tudom – mondta a brit, aki beszélt arról is, hogy mi a titka a jó hungaroringi szereplésnek: – Ez egy olyan pálya, amely kedvez az agresszív vezetési stílusnak, pláne idén, ezekkel az autókkal. Más pályákhoz hasonlóan itt is nagyon fontos, hogy milyen az autó balansza és mennyire vagy magabiztos, amikor az autóban ülsz. Sokat segít a tapasztalat is abban, hogy minél közelebb kerülj a penge éléhez!

A nyers, még nem felgumizott Hungaroring feladta a leckét a versenyzőknek, így a közönség több olyan incidenst is láthatott, amelyek miatt előkerültek a piros zászlók. Jolyon Palmer, a Renault versenyzője esett-kelt a legtöbbet: délelőtt a 4-es kanyarnál túl keményen hajtott rá a szegélykőre és leszakította az autója első szárnyát, délután pedig az utolsó kanyarnál vágódott a gumifalba. Az idén is gyengén muzsikáló briten hatalmas a nyomás, így a nyitónapi produkciója után többen máris biztosra veszik, hogy az utolsó versenyét futja a francia csapatnál, amelyről tudjuk: a versenyt követő tesztelés szerdai napján újra tesztlehetőséget biztosít Robert Kubicának. „A szerelőimnek elég sok dolga lesz, így vasárnap este biztosan várja majd őket néhány hideg ital, hogy megköszönjem nekik a teljesítményüket” – mondta bűnbánóan Palmer.

Nagyot esett a délelőtti edzésen Antonio Giovinazzi is, aki Kevin Magnussentől kapta meg a Haas-t, a Ferrari patronálta olasz mindössze 8 kört után vágta a falnak az autót a 12-es kanyarnál. Pasca Wehrlein, a Sauber versenyzője a második tréningen zúzott: a német a 11-es kanyarnál veszítette el az uralmat a kocsija felett, amelyet csúnyán összetört.

Két nap alatt 60 ezer néző

Úgy tűnik, hogy az előrejelzéseknek megfelelően idén valóban kimagasló az érdeklődés a Magyar Nagydíj iránt. Noha csütörtökön, a boxutca-látogatás napján borongós volt az idő Mogyoród környékén, a pálya illetékesei szerint 24 ezren jöttek ki, míg az első edzésnapon – amikor ragyogó napsütésben zajlott a körözés – 36 ezren voltak jelen a nemzeti motorsport-szentélyben. „A tavalyi évhez viszonyítja ezek nagyon szép számok” – mondta a Magyar Nagydíj sajtófőnöke, Tóth Anita. Akik kilátogatnak a hétvégén, azok biztosan nem fognak unatkozni: a Liberty Media nálunk is kialakította a szurkolói zónát, ahol az edzések szüneteiben igazi F1-es ínyencségekkel szórakozhatnak a rajongók.

