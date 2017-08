Rókák Újfehértón – Már nappal is viszik a tyúkokat!

Elszaporodtak térségünkben a rókák, sorra viszik el a tyúkjainkat – keresték meg lapunkat az újfehértói Lehel utca lakói. Ez az utca a várost északról és keletről határolja, vagyis éppen a település szélét jelenti.

Kutya, csapda, takarítás

Mint olvasóink elmondták, az utcában sokan már nem is tartanak baromfit, hiszen az állatok előbb-utóbb a róka eledeléül szolgálnak. Az egyik helybeli már be sem zárja a tyúkokat, hogy el tudjanak menekülni, ha jön a róka. Arra is volt már példa, hogy a róka fényes nappal jelent meg, hogy ebédet fogjon magának. A helybeliek szerint a közeli kiserdőkben vannak a kotorékok.

A lakott területen kívüli határrész vadgazdálkodási jogával az Újfehértói Vadásztársaság rendelkezik. Hogyan tudnak segíteni a lakosságnak a rókák számának visszaszorítása érdekében? – tettük fel a kérdést Leveleki Józsefnek, a vadásztársaság elnökének.

– Megvallom őszintén, most hallok először erről a lakossági problémáról. Igaz, csak április vége óta töltöm be ezt a tisztséget. Lakott területen nem használhatunk puskát, a vadászterületünkön pedig megteszünk mindent a dúvadnak számító, kártékony rókák csökkentése érdekében, hiszen hatósági előírás is van a gyérítésükre. Nekünk is érdekünk a rókák irtása, mert nagy kárt tesznek az apróvadakban. Arra kérem mindazokat, akik látnak rókát vagy ismerik a búvóhelyüket, jelezzék Vizi Sándor vadászmesterünknek.

Vajon a lakosság mit tehet addig is a rókák távol tartása érdekében?

– Mérget kihelyezni nem szabad. Az egyik megoldás lehet a házőrző kutya tartása, mert az jó eséllyel távol tartja a rókákat. Élve fogó csapdákkal is lehet próbálkozni, de a csapda eredményes működése esetén már szükség lesz szakember segítségére is. Érdemes a kerítéseket úgy megcsinálni, hogy azok átjárhatatlanok legyenek, a nagyobb udvarokban pedig ajánlott a kotoréknak alkalmas sűrű, bozótos részeket kitisztítani.

