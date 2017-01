Rokkant zsuga

© Illusztráció: rtl.hu

Éjjel szép nagy pelyhekben hullt a hó, olykor szakadhatott is, mert reggelre több mint tizenöt centi vastagságú fehérség borította az utakat, tereket. Töprengtünk is, merjünk-e kimenni a piacra, vállalva az elakadás kockázatát. Aztán csoda történt: nemcsak a keskenyebb mellékutcánkon, de a piaci parkírozókban is elhaladt a hótoló kora reggel. Angyal Sándor jegyzete.