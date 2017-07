Röplabda: Meghódították a fél világot!

A nagy hódítók nyomában jártak. A magyar női röplabda válogatott kevesebb, mint egy hónap alatt a fél világot bejárta – teljes sikerrel. Alberto Salomoni gárdája Mexikóban indította, Venezuelában folytatta, majd Ausztráliában fejezte be menetelését a World Grand Prix harmadik vonalában. Befejezte, mert tökéletes szerepléssel, valamennyi mérkőzését (szám szerint nyolcat…) megnyerve a legjobbnak bizonyult, kiharcolva a feljutást. A hosszú turnénak aktív részese volt Villám Lilla, a Fatum-Nyíregyháza frontembere is.

Az Ausztráliában rendezett végjáték elődöntőjében a mindeddig ugyancsak veretlen franciákat drámai csatában, 3:2-re múlták felül a mieink, ami borítékolhatóan az előrehozott finálé volt. A canberrai mérkőzésen Villám Lilla is besegített, pontszerzőként járult hozzá a győzelemhez.

Vagyis, senki és semmi nem tudott kibabrálni a magyarokkal. A rafinált hazaiak – akik csupán vendéglátóként lehettek jelen – ugyanis „elintézték”, hogy a könnyebb ágra kerüljenek, és a gyengébb Venezeulával találkozzanak. Hogy még inkább, kezükre játsszon a sors, a dél-amerikaiak vízumprobléma miatt meg sem érkeztek Canberrába, a házigazdák tehát a legkisebb erőfeszítés nélkül „léptek tovább”. A döntőben viszont már semmilyen trükk nem használt, akárcsak a korábbi, mexikói állomáson, a szintén erős nyíregyházi kötödéssel bíró Szakmáry Gréta vezényletével ismét elpáholtuk az ausztrálokat. Mégpedig szettveszteség nélkül, 3:0-ra, így egy nívóval feljebb tornázta magát, nem mellesleg 25 ezer dollárral és értékes világranglistapontokkal gazdagodott. Noha az utolsó összecsapáson Villám Lillát nem vetette be a szakmai stáb, az érdem az övé is. Elvégre, keményen megdolgozott a kerettagságért – a szép diadalért.

– Óriási élmény volt, nagyon jól játszottunk szerintem, igazából a tegnapi elődöntő volt a finálé, hiszen akkor találkozott az alapszakasz első két helyén végzett csapat – nyilatkozta az érthetőn nagyon boldog Villám Lilla. – Most jön az ünneplés, holnap meg egy kis városnézés es estefelé indul az újabb hosszú utazás, amit már most vár mindenki. És keddtől megkezdhetjük a megérdemelt pihenést is. Illetve az utazást nem várjuk, hiszen az eddig sem volt kellemes, sokkal inkább azt, hogy végre otthon legyünk már.

