Rossz a levegő Nyíregyházán

A meteorológiai előrejelzés alapján az esti, kora reggeli órákban a légszennyező anyagok további feldúsulása várható.

A légszennyezettség további romlását elkerülendő kérjük a lakosságot, hogy kerüljék a személygépjárművek (főként dízel üzeműek) használatát, lehetőség szerint utazzanak tömegközlekedéssel, valamint fűtésnél (amennyiben lehetőségük van rá) a szilárd tüzelés helyett a gáztüzelést részesítsék előnyben.

Mellékeltem a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály lakossági tájékoztató levelét, valamint az Országos Meteorológiai Szolgálat időjárás előrejelzését.

Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat honlapján (www.levegominoseg.hu), illetve Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság honlapján (http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/) tájékozódhatnak az aktuális levegőminőségi adatokról.

Lakossági Tájékoztató

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának ügyelete tájékoztatja Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalát, hogy a szálló por (PM10) légköri koncentrációjának 24 órás átlagértéke egymást követő két napon, 2017.01.20-én és 2017.01.21-én meghaladta a tájékoztatási küszöbértéket (75 μg/m3), illetve második nap a riasztási küszöbértéket (100 μg/m3) is.

Napi átlagértéke Széna tér mérőállomáson

2017.01.20-án: 98,1 μg/m3,

2017.01.21-én: 150,9 μg/m3,

A mai nap a köd napközben is megmaradhat, így a szennyező anyagok koncentrációja tartósan a riasztási küszöbérték felett alakulhat. Hétfőtől a megemelt rétegfelhőzet kialakulásával várható a szennyezettség némi javulása, de a tájékoztatási küszöb közelében maradhatnak a koncentráció értékek.

A szálló por (PM10) szennyezettség éjszaka a legmagasabb, ezért az esti és reggeli órákban lehetőleg kerüljék a szabadban végzett megterhelő fizikai munkát, vagy sporttevékenységet, és a szellőztetést a déli, kora délutáni órákban végezzék.

A légszennyezettség romlását elkerülendő kérjük, kerüljék a személygépjárművek (főként dízel üzeműek) használatát, lehetőség szerint utazzanak tömegközlekedéssel, valamint fűtésnél (amennyiben lehetőségük van rá) a szilárd tüzelés helyett a gáztüzelést részesítsék előnyben.

Továbbá felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a saját, és környezetük egészsége érdekében tartózkodjanak a kerti hulladék (pl. avar, fanyesedék, stb.) és a lábon álló növényzet (pl. tarló) nyílt színi égetésétől!

A szálló por egészségügyi hatásai a következők: A porrészecskék ingerlik, esetleg sértik a szem kötőhártyáját, a felső légutak nyálkahártyáját. A 10 mikronnál kisebb porrészecskék lejutnak a tüdőhólyagokba. A tüdőelváltozást befolyásolja a belélegzett por mennyisége, fizikai tulajdonságai és kémiai összetétele. A por belégzése a légzőszervi betegek (asztma, bronchitis) állapotát súlyosbítja, csökkenti a tüdő ellenálló képességét a fertőzésekkel, toxikus anyagokkal szemben. A porrészecskék toxikus anyagokat (pl. fémeket, karcinogén, mutagén anyagokat), valamint baktériumokat, vírusokat, gombákat adszorbeálnak és elősegítik bejutásukat a szervezetbe. Veszélyeztetettek a légúti betegségben szenvedők, az idősek és a kisgyermekek. Javasoljuk, hogy ők kerüljék a szabadban való hosszabb idejű tartózkodást, és a szellőztetést lehetőleg a déli, kora délutáni órákban végezzék.

Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat honlapján (www.levegominoseg.hu), illetve Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság honlapján (http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/) tájékozódhatnak az aktuális levegőminőségi adatokról.

Időjárás-előrejelzés a légszennyezettség várható alakulása szempontjából

(2017.01.20-2017.01.25.)

Előrejelzés a mai napra:

A beálló hidegpárnás helyzet miatt a legtöbb helyen a levegőminőség további romlására számíthatunk, többfelé a riasztási küszöböt meghaladó koncentráció értékekkel.

Előrejelzés a következő 5 napra (01.21.-01.25.):

A teljes időszakban a Kárpát-medencét hideg levegő fogja megülni gyenge légmozgásokkal, gyakori ködképződéssel. Az éjjel képződött köd egyre gyakrabban napközben is megmaradhat. Az időszak második felében a ködből átalakult, megemelt rétegfelhőzet lehet inkább a jellemző, amely továbbra is korlátozza a levegő lényeges átkeverődését. Különösen a hétvégén alakulhat a szennyezőanyagok koncentrációja sokfelé igen magasan, tartósan a riasztási küszöb felett. Később, a megemelt rétegfelhőzet kialakulásával a szennyezettségben némi javulás várható, de továbbra is a tájékoztatási küszöb közelében maradhatnak a koncentráció értékek a legtöbb helyen.

– Csirmaz Kálmán –

