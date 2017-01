Rossz volt a csengeri lapjárás…

Szó se róla, több, mint érdekesen alakult a gödöllői összecsapás: a szatmáriak például a második félidő elején még vezettek (1–2), a folytatásban azonban előbb Bodó Richárdot, majd Pankotai Istvánt is kiállították, ami egyrészt „nem esett jól”, másfelől az emberelőnyt alaposan kihasználta a házigazda.

– A játékvezetőknek sikerült nem csak ezt a meccsünket tönkre tenniük, hanem a következő fordulóra is elrendezniük a csapatunkat! – füstölgött Szilágyi Sándor, a Csenger edzője. – Egész meccsen nyolc szabálytalanságot követtünk el, ezért hat lappal büntettek bennünket! Csak felhívnám a két rendkívül szimpatikus fiatalember figyelmét, hogy az eddigi tizennégy lejátszott mérkőzésünkön összesen egy piros lapot kaptunk! Köszönöm a játékosaimnak, hogy ekkora ellenszélben is becsülettel küzdöttek és 2×2 percet is kivédekeztek kapott gól nélkül. Gratulálok a Gödöllő győzelméhez és sok sikert kívánok nekik az utolsó fordulókra!

– KM –

Futsal: NB II 18. forduló

Mag-Log Team–Csenger 7–4 (1–1)

Gödöllő, 50 néző, v.: Zimonyi P., Török Zs.

Csenger: Szabó J. – Pankotai I., Balogh Á., Juhász N., Bodó R. Csere: Orosz F., Szilágy L., Juhász S., Osváth S., Csatári Z., Rigó A. Edző: Szilágyi Sándor.

Gól: Balogh Á., Juhász N., Bodó R., Osváth S.

