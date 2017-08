Rosszul járnak, mert ritkán jár

Dolgoznak a megoldáson, de nem tudni, mikor lesz végre eredmény.

Patthelyzet: ezzel az egy szóval jellemezhető annak az egyeztetésnek az eredménye, amely évek óta zajlik a Kistelekiszőlőben élők, a Volán, vagyis most már Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. (ÉMKK Zrt.), valamint Nyíregyháza városüzemeltetési cége között. Merthogy bármennyire is a nyíregyházi agglomeráció része Kistelekiszőlő, az autóbuszjáratok sűrűségét tekintve mostohább helyzetben van, mint némely vidéki település.

A Debreceni úton közlekedő buszok segítik Kistelekiszőlő utasait.” Ujj Zsuzsanna

Csak hét busz jár ki naponta

Nemrég megkereste lapunkat a Papp család két tagja, s elpanaszolták, hogy 2014 óta hiába levelezgetnek az illetékesekkel, a helyzet szemernyit sem változott, s legutóbb az egyikük éppen emiatt veszítette el a munkahelyét.

A településrészre a buszállomásról egy 24-es számú járat közlekedik, amely munkaidőben mindössze hét alkalommal teszi meg az oda-vissza utat, a klasszikus munka- és iskolakezdéshez igazodva. Nem oldja meg viszont azoknak a problémáját, akik más munkarend szerint, esetleg műszakban járnak dolgozni. Mindez aligha csupán a Papp család gondja, mivel ezidáig 280 aláírást gyűjtöttek össze a járatszámbővítés érdekében.

Nyíregyháza térfelén a labda

Lapunk is megkereste a problémával az érintetteket. Az ÉMKK Zrt. PR-irodavezetője, Ujj Zsuzsanna nekünk sem tudott mást mondani, mint korábban a panaszosunknak: ha másképpen nem megy, a távolabb lévő Debreceni úton közlekedő autóbuszjáratokat kell igénybe venni. – Jelenleg a műszakba járók is a Debreceni úton közlekedő 3-as rozsréti, a H31 jelzésű oláh­rét-butykasori, valamint a H-31Y-X jelzésű autóbuszokkal tudják megközelíteni a városközpontot, illetve az ipari parkot – sorolta a kiegészítő lehetőségeket az irodavezető.

Csakhogy ez aligha jelent megoldást az Ókistelekiszőlő távolabbi szegletéből munkába indulók s a változást sürgető 280 aláíró számára.

Ujj Zsuzsanna válaszában emlékeztetett arra is, hogy a cégük közszolgáltatási szerződést kötött Nyíregyháza önkormányzatával, s az abban lefektetettek és jóváhagyottak szerint működtetik a helyi menetrend szerinti közlekedést. A város illetékes osztályvezetője egy Pappék megkeresésére küldött februári levelében el is ismerte, hogy – tekintettel a város „szűkös anyagi helyzetére” – teljesítménynövekedéssel járó lehetőségeket az ÉMKK Zrt. nem is vizsgálhat.

Úgy tűnik tehát, hogy Nyíregyháza térfelén pattog a labda, ahol – érzékelve a megváltozott közlekedési igényeket – a készülőben lévő Fenntartható Városi Mobilitási Terv (SUMP) részévé tették a Nyíregyháza területén üzemeltetett menetrend szerinti autóbuszos közszolgáltatás komplex felülvizsgálatát. Ez a dokumentum hivatott arra is, hogy javaslatot tegyen a város közlekedési problémáinak a hatékony kezelésére.

Már csak az a – még ki tudja meddig nyitva hagyott – kérdés, mikorra készül el ez a dokumentum.

Továbbra is kérik a lakosság türelmét

– Jelenleg is tart a helyi buszhálózat megújításának előkészítése. A városrész kiszolgálásának javítása érdekében – hasonlóan más városrészekhez – a szakemberek olyan megoldási lehetőségeket dolgoznak ki, amelyek – a forráslehetőségeket is figyelembe véve – javíthatják a szolgáltatási színvonalat, s általuk a belváros felé sűrűbb és jobb kapcsolat alakulhat ki. Mindez azt is jelenti, hogy a jövőben bizonyos napszakokban Kistelekiszőlőre és Rozsrétre átszállásmentesen el lehet majd jutni. A tervezés egy későbbi fázisában az érintett lakosság bevonására is sor kerül – kaptunk tájékoztatást a nyíregyházi önkormányzat Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztályától.

