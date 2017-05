Rövid pihenő!

Három autó is a Ritmus Ase támogatását élvezi, hisz a Várkonyi-Makai páros mellett ismét indul a Szilágyi-Váradi páros, valamint a kihagyott Opatija után a Klausz-Csányi páros is.

Várkonyi Szabolcs – Makai Gergely

Fuchs Velenje Rally – Horvátország

2017.05.05-26-27.

Ritmus ASE – Mitsubishi EVO IX.

Várkonyi Szabolcs: Eddig egyszer indultam ezen a versenyen, és bár nem mentünk végig, de nagyon tetszettek a gyorsaságik. Hasonlítanak a horvát és az osztrák pályákhoz, így nagy meglepetés engem már nem ér. Remélem meg tudjuk ismételni az előző verseny eredményét, itt is szeretnénk az top 5-ben végezni, valamint a Mitropa Kupában is dobogón szeretnénk végezni. Nem lesz könnyű, hiszen Hidegék mellet ismét indulnak Gassnerék, akik ráadásul tavaly is mentek itt, nem is lassan és mivel úgy tudom, ugyanazok a pályák lesznek, így egy pici előnyük lesz. Szerencsére én megkapom Krisztián tavalyi belsőit, azok alapján talán már az első körben is tudok olyan tempóban haladni, mint ők. Az autón biztosan nem fog múlni, eddig is mindig kifogástalan állapotban kaptuk meg és remek beállításokkal, gondolom ez most is így lesz, így nagy reményekkel várom a versenyt.

Makai Gergely: Számomra ez a rally is újnak számít, hisz ezen sem indultam még, mint navigátor. Viszont a legutóbbi verseny óta még jobban várom ezt a rallyt, remélve, hogy ez is valami jót tartogat számunkra, hisz nincs is ennél nagyobb motiváció számomra. Nézve az időjárás előrejelzést elképzelhető, hogy nem lesz a legoptimálisabb a verseny, de hátha csak megvicceltek bennünket, bár Szabolcs rutinját ez sem állíthatja meg. A két verseny között most valóban nem telt el sok idő, de ez nem is baj, legalább benne van a boogie a lábunkban.

