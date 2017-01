Rövidpályás gyorskorcsolya Eb – Hét érmet szerzett a magyar válogatott

A vasárnapi éremszerzések sorát Keszler Andrea nyitotta, aki a női 1000 méteres fináléban sokáig a mezőny hátsó felében haladt, ám az utolsó körökben olasz és holland riválisa elesett, így a magyar versenyző ezüstérmet szerzett. Ez volt Keszler első egyéni Eb-érme, korábban a női váltó tagjaként nyert Európa-bajnoki címet.

“Egy lábon kellett egyensúlyoznom, amikor elestek előttem, de sikerült állva maradnom. Nagyon erős tempót diktáltak az élen, ezért haladtam a mezőny végén, nem akartam fölöslegesen fárasztani magam. A végén lett volna lehetőségem az aranyérem megszerzésére is, de ennek az ezüstnek is nagyon örülök” – mondta a fináléja után Keszler.

A versenyszám másik magyarja, Jászapáti Petra a B döntőt megnyerve a hatodik helyen zárt.

A férfiak 1000 méteres döntőjében két magyar, Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang volt érdekelt. A testvérpár végig taktikusan, egymás segítve versenyzett, és végül az arany- és az ezüstérmet is megszerezte. Az idősebb testvér, Liu Shaolin Sándor lett az aranyérmes, az ezen a távon a világkupában első helyen álló Liu Shaoang az ezüstérmes.

“Nem beszéltük meg előre, hogy összedolgozunk, de végül így történt. Én elöl tempót mentem, a testvérem pedig védte a pályát. Izgalmas verseny volt” – összegzett a finálé után Liu Shaolin Sándor, aki tavalyi, 500 méteren szerzett világbajnoki címe mellé most a sportág honi történetének első egyéni Eb-címét nyerte.

A táv harmadik magyar indulója, Knoch Viktor a B döntőben negyedik helyen zárva összesítésben a nyolcadik lett.

A 3000 méteres szuperdöntőkben – melyekben az összetett pontverseny legjobb nyolc helyezettje indulhatott el – a nők mezőnyében Keszler Andrea volt érdekelt, és hetedik lett. Ezzel összetettben is ezen a helyen zárt, míg Jászapáti Petra kilencedikként végzett.

A férfiak hasonló versenyszámában mindhárom magyar egyéni induló rajhoz állhatott. Knoch Viktor egy bukás után az élre állt, és – csapattársait segítve – begyűjtötte a kétszer öt pontos jóváírást, amit az 1000 és 2000 méternél első helyen álló versenyző kap meg. Az utolsó ezer méteren Knoch kiengedett, Liu Shaolin Sándor azonban végig harcban volt az aranyéremért. Végül ezüstérmesként zárt, ezzel az összetett pontversenyben is a második helyen végzett. A szuperdöntőben Liu Shaoang ötödik, Knoch hatodik lett, az összetettben a negyedik és a hetedik helyen végeztek.

A két váltó közül a női szerepelt jobban: a 3000 méteres távon sokáig a harmadik helyen haladt a magyar csapat, mely a végén az olaszokkal küzdhetett az aranyéremért. Végül nem sikerült megelőzni a házigazdákat, így újabb ezüstéremmel gazdagodott a magyarok éremgyűjteménye.

A verseny előtt esélyesnek számító magyar férfiváltóban Burján Csaba a táv felénél bukott, így a csapat negyedik helyen végzett.

“Úgy gondolom, ismét nagyszerű egyéni eredményeket értünk el, hiszen megvan az első egyéni aranyunk. Torinóban nyert a női váltónk is 2009-ben, és most Sanyi is ebben a városban végzett az élen. Keszler Andrea és Liu Shaoang is megnyerte első egyéni érmét, Knoch Viktor főleg a szuperdöntőben versenyzett nagyszerűen, Jászapáti Petra pedig remekül küzdött és fontos tapasztalatokat szerzett” – értékelte az Eb-szereplést Darázs István, a válogatott szövetségi kapitánya.

Szombaton 1500 méteren Liu Shaoang a második helyen zárt.

Eredmények:

1000 méter:

férfiak, Európa-bajnok:

LIU SHAOLIN SÁNDOR 1:25.964 perc

2. LIU SHAOANG 1:26.061

3. Szemen Jelisztratov (Oroszország) 1:41.207

…8. KNOCH VIKTOR

nők, Európa-bajnok:

Szofija Proszvirnova (Oroszország) 1:31.546 perc

2. KESZLER ANDREA 1:31.551

3. Jekatyerina Konsztantinova (Oroszország) 1:32.214

…6. JÁSZAPÁTI PETRA

3000 méteres szuperdöntő:

férfiak, Európa-bajnok:

Szemen Jelisztratov 5:01.663 perc

2. LIU SHAOLIN SÁNDOR 5:01.787

3. Sjinkie Knegt (Hollandia) 5:02.029

…5. LIU SHAOANG 5:04.945

6. KNOCH VIKTOR 5:37.239

nők, Európa-bajnok:

Arianna Fontana (Olaszország) 5:27.691 perc

2. Jekatyerina Konsztantinova 5:27.790

3. Szofija Proszvirnova 5:27.807

…7. KESZLER ANDREA 5:28.626

Összetett:

férfiak, Európa-bajnok:

Szemen Jelisztratov 86 pont

2. LIU SHAOLIN SÁNDOR 71

3. Sjinke Knegt (Hollandia) 54

4. LIU SHAOANG 45

…7. KNOCH VIKTOR 17

nők, Európa-bajnok:

Arianna Fontana (Olaszország) 79 pont

2. Szofija Proszvirona 73

3. Jekatyerina Konsztantinova 39

…7. KESZLER ANDREA 22

…9. JÁSZAPÁTI PETRA 8

Váltó:

férfiak, 5000 méter, Európa-bajnok:

Hollandia (Daan Breeuwsma, Sjinkie Knegt, Itzhak de Laat, Dylan Hoogerwerf) 6:56.809 perc

2. Oroszország (Szemen Jelisztratov, Gyenyisz Ajrapetyjan, Victor An, Alekszander Sulginov) 6:56.889

3. Olaszország (Nicola Rodigari, Yuri Confortola, Tommaso Dotti, Andrea Cassinelli) 7:00.168

4. MAGYARORSZÁG (KNOCH VIKTOR, BURJÁN CSABA, LIU SHAOLIN SÁNDOR, LIU SHAOANG) 7:05.772

nők, 3000 méter, Európa-bajnok:

Olaszország (Arianna Fontana, Cecilia Maffei, Martina Valcepina, Lucia Peretti) 4:17.166 perc

2. MAGYARORSZÁG (KESZLER ANDREA, KÓNYA ZSÓFIA, BÁCSKAI SÁRA, JÁSZAPÁTI PETRA) 4:17.195

3. Hollandia (Yara van Kerkhof, Lara van Ruijven, Rianne de Vries, Suzanne Schulting) 4:18.446

– MTI –

